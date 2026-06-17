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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

هدف‌گذاری برای شاداب‌سازی هزار و ۳۰۰ کلاس درس کهگیلویه و بویراحمد

هدف‌گذاری برای شاداب‌سازی هزار و ۳۰۰ کلاس درس کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد از هدف‌گذاری برای شاداب‌سازی و بهسازی هزار و ۳۰۰ کلاس درس در استان در قالب طرح شهید عجمیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی‌نیک عصر چهارشنبه در آیین افتتاحیه طرح شهید عجمیان در یاسوج، با قدردانی از همکاری آموزش و پرورش، بسیج دانش‌آموزی، بسیج فرهنگیان، سپاه و گروه‌های جهادی، اظهار کرد: طرح شهید عجمیان چهارمین سال اجرای خود را در استان سپری می‌کند و در سال‌های گذشته دستاوردهای خوبی در حوزه بهسازی و شاداب‌سازی مدارس داشته است.

وی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد در سال دوم اجرای این طرح به عنوان استان پایلوت انتخاب شده بود، افزود: با همکاری بسیج دانش‌آموزی، بسیج فرهنگیان، حوزه دنا و بخش پاتاوه اقدامات مؤثری در مدارس استان انجام شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در سال‌های نخست اجرای طرح، خرید کفی و پشتی دانش‌آموزی در دستور کار قرار داشت اما در دو سال اخیر با توجه به رویکرد شاداب‌سازی مدارس، اولویت بر تأمین رنگ، ملزومات رنگ‌آمیزی و انجام تعمیرات مورد نیاز مدارس قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بخش عمده رنگ و تجهیزات مورد نیاز تهیه و وارد استان شده است، تصریح کرد: طرح شهید عجمیان بر پایه یک همکاری سه‌جانبه میان آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و گروه‌های جهادی اجرا می‌شود و انتظار می‌رود با همراهی بسیج سازندگی، سپاه و سایر نهادهای مردمی به اهداف تعیین‌شده دست یابد.

وی از هدف‌گذاری برای شاداب‌سازی هزار و ۳۰۰ کلاس درس در استان خبر داد و گفت: شناسایی مدارس و کلاس‌های هدف باید با همکاری گروه‌های جهادی و متولیان طرح انجام شود تا عملیات اجرایی با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با تأکید بر ضرورت جلب مشارکت خیرین مدرسه‌ساز افزود: اعتبارات موجود به تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست و باید از ظرفیت خیرین برای تأمین تجهیزات، رنگ، تعمیرات و بهسازی فضاهای آموزشی بهره گرفت.

حسینی‌نیک همچنین از تأمین بخشی از کاشی و سرامیک مورد نیاز مدارس خبر داد و اظهار کرد: محموله‌ای از کاشی و سرامیک برای استان تخصیص یافته و به‌زودی وارد استان می‌شود تا در مدارس نیازمند و پروژه‌های اولویت‌دار مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: برای نظارت بر نحوه توزیع و مصرف اقلام تأمین‌شده، کارگروهی در اداره‌کل نوسازی مدارس تشکیل خواهد شد تا روند اجرای طرح و بهره‌برداری از امکانات به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی شود.

کد مطلب 6863408

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