به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی‌نیک عصر چهارشنبه در آیین افتتاحیه طرح شهید عجمیان در یاسوج، با قدردانی از همکاری آموزش و پرورش، بسیج دانش‌آموزی، بسیج فرهنگیان، سپاه و گروه‌های جهادی، اظهار کرد: طرح شهید عجمیان چهارمین سال اجرای خود را در استان سپری می‌کند و در سال‌های گذشته دستاوردهای خوبی در حوزه بهسازی و شاداب‌سازی مدارس داشته است.

وی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد در سال دوم اجرای این طرح به عنوان استان پایلوت انتخاب شده بود، افزود: با همکاری بسیج دانش‌آموزی، بسیج فرهنگیان، حوزه دنا و بخش پاتاوه اقدامات مؤثری در مدارس استان انجام شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در سال‌های نخست اجرای طرح، خرید کفی و پشتی دانش‌آموزی در دستور کار قرار داشت اما در دو سال اخیر با توجه به رویکرد شاداب‌سازی مدارس، اولویت بر تأمین رنگ، ملزومات رنگ‌آمیزی و انجام تعمیرات مورد نیاز مدارس قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بخش عمده رنگ و تجهیزات مورد نیاز تهیه و وارد استان شده است، تصریح کرد: طرح شهید عجمیان بر پایه یک همکاری سه‌جانبه میان آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و گروه‌های جهادی اجرا می‌شود و انتظار می‌رود با همراهی بسیج سازندگی، سپاه و سایر نهادهای مردمی به اهداف تعیین‌شده دست یابد.

وی از هدف‌گذاری برای شاداب‌سازی هزار و ۳۰۰ کلاس درس در استان خبر داد و گفت: شناسایی مدارس و کلاس‌های هدف باید با همکاری گروه‌های جهادی و متولیان طرح انجام شود تا عملیات اجرایی با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با تأکید بر ضرورت جلب مشارکت خیرین مدرسه‌ساز افزود: اعتبارات موجود به تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست و باید از ظرفیت خیرین برای تأمین تجهیزات، رنگ، تعمیرات و بهسازی فضاهای آموزشی بهره گرفت.

حسینی‌نیک همچنین از تأمین بخشی از کاشی و سرامیک مورد نیاز مدارس خبر داد و اظهار کرد: محموله‌ای از کاشی و سرامیک برای استان تخصیص یافته و به‌زودی وارد استان می‌شود تا در مدارس نیازمند و پروژه‌های اولویت‌دار مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: برای نظارت بر نحوه توزیع و مصرف اقلام تأمین‌شده، کارگروهی در اداره‌کل نوسازی مدارس تشکیل خواهد شد تا روند اجرای طرح و بهره‌برداری از امکانات به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی شود.