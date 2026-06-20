مرزبان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح «شهید عجمیان» در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف بهسازی، تعمیر و شاداب‌سازی فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در قالب این طرح، ۲ هزار و ۱۰۰ کلاس درس تحت پوشش عملیات بهسازی قرار خواهند گرفت تا شرایط مناسب‌تری برای حضور دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی فراهم شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه با اشاره به رویکرد مشارکتی اجرای این طرح گفت: برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی، خیرین و مشارکت‌های مردمی انجام شده تا روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

نظری تصریح کرد: برای اجرای طرح شهید عجمیان در استان، اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل منابع دولتی پیش‌بینی شده است که در بخش‌های مختلف بهسازی و آماده‌سازی مدارس هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات دولتی، کمک‌های خیرین و مشارکت گروه‌های جهادی نیز به اجرای این طرح اختصاص می‌یابد که این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و افزایش دامنه خدمات طرح داشته باشد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شاداب‌سازی مدارس، بهبود شرایط فیزیکی کلاس‌های درس و ایجاد محیطی مناسب برای آموزش دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

نظری در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی نهادهای مختلف و مشارکت مردمی، تلاش می‌شود عملیات بهسازی مدارس استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب به سرانجام برسد تا دانش‌آموزان از فضای آموزشی مناسب‌تری بهره‌مند شوند.