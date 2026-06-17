پلمب ۳ واحد بنگاه معاملات املاک متخلف در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهرخی در سخنانی، اظهار داشت: در گشت مشترک نظارتی که به ریاست رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دورود و با حضور رؤسای اتاق اصناف، اتحادیه مشاورین املاک، اداره صنعت، معدن و تجارت و عوامل نیروی انتظامی برگزار شد و عملکرد واحدهای صنفی سطح شهر مورد ارزیابی قرار گرفت، سه واحد مشاور املاک به دلیل فعالیت بدون پروانه کسب و ارتکاب تخلفات متعدد صنفی شناسایی شدند.

وی گفت: با حضور تعزیرات حکومتی و با همکاری ضابطین حاضر در گشت این واحدها برای پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان و ساماندهی بازار مسکن بلافاصله پلمب شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با تأکید بر استمرار این گشت‌های نظارتی، بیان داشت: برخورد با واحدهای فاقد مجوز و متخلف خط‌قرمز تعزیرات حکومتی است و این روند باهدف ایجاد آرامش در بازار و صیانت از حقوق مردم با قاطعیت ادامه خواهد داشت.