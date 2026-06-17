https://mehrnews.com/x3cmDC ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸ کد مطلب 6863557 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸ توضیحات معاونت اجتماعی انتظامی مرکزی در خصوص صدور گذرنامه اربعین اراک- در این ویدئو توضیحات معاونت اجتماعی انتظامی مرکزی در خصوص صدور گذرنامه اربعین را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6863557 کپی شد مطالب مرتبط خدمترسانی ۷۸ موکب استان مرکزی به زائران اربعین حسینی ثبت نام حدود ۶۰هزار نفر از استان مرکزی برای حضور در آئین اربعین 1700 نفر از استان مرکزی تا پایان امسال به حج تمتع می روند برچسبها فرماندهی انتظامی استان مرکزی ماه محرم و صفر گذرنامه زیارتی
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