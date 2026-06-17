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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

توضیحات معاونت اجتماعی انتظامی مرکزی در خصوص صدور گذرنامه اربعین

توضیحات معاونت اجتماعی انتظامی مرکزی در خصوص صدور گذرنامه اربعین

اراک- در این ویدئو توضیحات معاونت اجتماعی انتظامی مرکزی در خصوص صدور گذرنامه اربعین را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6863557

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