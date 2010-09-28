1700 نفر از استان مرکزی تا پایان امسال به حج تمتع می روند

ابوالفضل مسافر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این زائران در قالب 11 کاروان به حج اعزام می شوند و از هم اکنون باید پیگیر کارهای خود برای اعزام شوند.

وی گفت: افرادی که برگه اعزام آنها از تاریخ 30 بهمن ماه سال 83 هستند باید با داشتن مدارک و گذرنامه که حداقل دارای هفت ماه اعتبار از شروع اعزام آنهاست به دفتر زیارتی وادی غدیر واقع در خیابان حصار جهت اعزام به این کاروان مراجعه کنند.

مسافر در ادامه گفت: همچنین تا پایان سال 18هزار زائر را به صورت زمینی به اماکن متبرکه سوریه اعزام می کند که راه اندازی پروازهای هوایی اراک به دمشق در سوریه می تواند در افزایش این تعداد زائر موثر باشد.

وی افزود: ماموریت سازمان حج و زیارت در استان مرکزی ساماندهی و تامین نیازهای اولیه و زائران به عربستان، سوریه و عراق است و با توجه به راه اندازی پروازهای فرودگاه اراک به سوریه انتظار می رود بخشیاز زوار استان مرکزی که به صورت هوایی از طریق سایر استان های به این کشور اعزام می شدند از طریق فرودگاه اراک به سوریه مشرف شوند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون از سوی مسئولان فرودگاه و مقامات استان رایزنی در مورد اعزام زوار استان مرکزی که قصد عزیمت به سوریه را دارند صورت نگرفته است ولی براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در هفته آینده با چارتر کننده این پروازها نشستی مشترک به منظور چگونگی روند اعزام زوار استان به سوریه به انجام خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: به منظور جذب زوار سایر استان های همجوار که فرودگاه ندارند و یا فرودگاه آنان به سوریه پرواز ندارد اقدامات اولیه آغاز شده است و انتظار می رودبا جذب این زوار امکان استمرار پروازهای فرودگاه اراک در آینده نیز وجود داشته باشد.