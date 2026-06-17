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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

۲۱ هزار مترمربع ساخت و سازهای غیرمجاز در محمودآباد تخریب شد

۲۱ هزار مترمربع ساخت و سازهای غیرمجاز در محمودآباد تخریب شد

محمودآباد - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد با تاکید بر اهمیت حفظ بستر تولید، از اجرای عملیات قلع‌وقمع ساخت و سازهای غیرمجاز به مساحت ۲۱ هزار مترمربع در بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام لطف‌اله‌نیا گفت: با دستور دادستان شهرستان، حضور اجاق زاده فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی غرب استان مازندران، همکاری نماینده نیروی انتظامی و تلاش کارشناسان امور اراضی جهاد کشاورزی محمودآباد، ۵۰ مورد تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شامل ۳۰ قطعه دیوارکشی و ۲۰ بنای نیمه‌کاره به مساحت ۲۱هزار و ۷۶۰ متر مربع تخریب و آزادسازی شد.

وی ادامه داد: در این عملیات، یک مورد حکم قطعی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مساحت ۱۰۰ متر مربع نیز اجرا شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد تصریح کرد: اجرای این اقدامات با هدف پیشگیری از خرد شدن اراضی، حفظ امنیت غذایی جامعه و صیانت از زمین‌های کشاورزی برای نسل‌های آینده صورت می‌گیرد تا با متخلفان و سودجویان برخورد قاطع و قانونی انجام شود.

لطف‌اله‌نیا از مردم درخواست کرد هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی را از طریق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا تماس با سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند

کد مطلب 6863609

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