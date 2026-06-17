صدیقه قدم در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات دیدار اخیر جمعی از اعضای این خانه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تشریح کرد و گفت: پیگیری وضعیت آگهی‌های دولتی، یکی از مهمترین وعده‌های وزیر در این نشست بود.

وی با اشاره به پایان مهلت پنج‌ساله بررسی راهکار جایگزین برای ساماندهی آگهی‌ها، اظهار داشت: متأسفانه برخی استان‌ها با تفسیر اشتباه از این موضوع، دستگاه‌های اجرایی را از انتشار آگهی منع کردهاند؛ اقدامی که هیچ پشتوانه قانونی ندارد و عملاً رسانه‌های مکتوب را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

قدم با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با وزارت ارشاد تصریح کرد: خانه مطبوعات کشور به‌عنوان نماینده رسمی رسانه‌های سراسر کشور، نیازمند برقراری ارتباط مستقیم و منظم با وزیر و دفتر ایشان است. باید سازوکاری مشخص برای این ارتباط تعریف شود تا مسائل فوری و حیاتی رسانه‌ها بدون تأخیر پیگیری شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات با اشاره به افزایش بیش از ۶۰ درصدی هزینه‌های تولید محتوا و چاپ، افزود: افزایش تنها ۳۰ درصدی تعرفه آگهی‌های دولتی، هیچ تناسبی با رشد واقعی هزینه‌های رسانه‌ها ندارد و پاسخگوی شرایط اقتصادی امروز نیست.

وی همچنین درباره بسته حمایتی وعده دادهشده به رسانه‌ها در دوران جنگ، خاطرنشان کرد: این بسته که قرار بود بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کند، متأسفانه تاکنون به رسانه‌ها پرداخت نشده و هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

قدم در ادامه با گلایه از عدم دعوت نماینده خانه مطبوعات به دیدار اخیر رئیس جمهور با اصحاب رسانه، گفت: خانه مطبوعات به‌عنوان نهاد نماینده رسمی رسانه‌های کشور باید در چنین دیدارهای ملی حضور داشته باشد و انتظار میرود این موضوع در آینده تضمین شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات کشور به دیگر چالش‌های مزمن از جمله بی‌ثباتی اینترنت، وضعیت نامشخص بیمه پایه و تکمیلی خبرنگاران، تأخیر طولانی‌مدت دستگاه‌ها در پرداخت هزینه آگهی‌ها، نبود امنیت شغلی و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این مجموعه مسائل، فشار مضاعفی بر پیکر رسانه‌ها وارد کرده است.

قدم در تشریح وعده‌های وزیر ارشاد در این دیدار افزود: صالحی امیری تأکید کرد که موضوع آگهی‌های دولتی در حال پیگیری جدی است و هماهنگی‌های لازم با معاون اول رئیس جمهور برای تمدید و ساماندهی این روند انجام خواهد شد. ایشان قول دادند که همانند دوره گذشته، این فرایند بدون طی مسیرهای طولانی کمیسیون‌ها به‌سرعت پیش برود و در صورت نیاز، سازوکار بهتری برای آن تدوین خواهد شد.

وی ادامه داد: وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در «جهاد رسانه‌ای ایام جنگ رمضان» اعلام کرد که علیرغم سختترین شرایط اقتصادی، رسانه‌ها پای کار نظام و کشور ایستادند و اجازه ندادند جریان اطلاع‌رسانی کشور دچار اختلال شود.