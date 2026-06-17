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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

قدم: رسانه‌های محلی در آستانه تعطیلی هستند؛ ضرورت ساماندهی آگهی‌ها

قدم: رسانه‌های محلی در آستانه تعطیلی هستند؛ ضرورت ساماندهی آگهی‌ها

سمنان-مدیرعامل خانه مطبوعات کشور رفع بحران معیشت رسانه‌های محلی را اولویت نخست دانست و گفت: رشد ۶۰درصدی هزینه‌ تولید، تأخیر در پرداخت بسته حمایتی، رسانه‌ها را با خطر تعطیلی مواجه کرده است.

صدیقه قدم در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات دیدار اخیر جمعی از اعضای این خانه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تشریح کرد و گفت: پیگیری وضعیت آگهی‌های دولتی، یکی از مهمترین وعده‌های وزیر در این نشست بود.

وی با اشاره به پایان مهلت پنج‌ساله بررسی راهکار جایگزین برای ساماندهی آگهی‌ها، اظهار داشت: متأسفانه برخی استان‌ها با تفسیر اشتباه از این موضوع، دستگاه‌های اجرایی را از انتشار آگهی منع کردهاند؛ اقدامی که هیچ پشتوانه قانونی ندارد و عملاً رسانه‌های مکتوب را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

قدم با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با وزارت ارشاد تصریح کرد: خانه مطبوعات کشور به‌عنوان نماینده رسمی رسانه‌های سراسر کشور، نیازمند برقراری ارتباط مستقیم و منظم با وزیر و دفتر ایشان است. باید سازوکاری مشخص برای این ارتباط تعریف شود تا مسائل فوری و حیاتی رسانه‌ها بدون تأخیر پیگیری شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات با اشاره به افزایش بیش از ۶۰ درصدی هزینه‌های تولید محتوا و چاپ، افزود: افزایش تنها ۳۰ درصدی تعرفه آگهی‌های دولتی، هیچ تناسبی با رشد واقعی هزینه‌های رسانه‌ها ندارد و پاسخگوی شرایط اقتصادی امروز نیست.

وی همچنین درباره بسته حمایتی وعده دادهشده به رسانه‌ها در دوران جنگ، خاطرنشان کرد: این بسته که قرار بود بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کند، متأسفانه تاکنون به رسانه‌ها پرداخت نشده و هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

قدم در ادامه با گلایه از عدم دعوت نماینده خانه مطبوعات به دیدار اخیر رئیس جمهور با اصحاب رسانه، گفت: خانه مطبوعات به‌عنوان نهاد نماینده رسمی رسانه‌های کشور باید در چنین دیدارهای ملی حضور داشته باشد و انتظار میرود این موضوع در آینده تضمین شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات کشور به دیگر چالش‌های مزمن از جمله بی‌ثباتی اینترنت، وضعیت نامشخص بیمه پایه و تکمیلی خبرنگاران، تأخیر طولانی‌مدت دستگاه‌ها در پرداخت هزینه آگهی‌ها، نبود امنیت شغلی و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این مجموعه مسائل، فشار مضاعفی بر پیکر رسانه‌ها وارد کرده است.

قدم در تشریح وعده‌های وزیر ارشاد در این دیدار افزود: صالحی امیری تأکید کرد که موضوع آگهی‌های دولتی در حال پیگیری جدی است و هماهنگی‌های لازم با معاون اول رئیس جمهور برای تمدید و ساماندهی این روند انجام خواهد شد. ایشان قول دادند که همانند دوره گذشته، این فرایند بدون طی مسیرهای طولانی کمیسیون‌ها به‌سرعت پیش برود و در صورت نیاز، سازوکار بهتری برای آن تدوین خواهد شد.

وی ادامه داد: وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در «جهاد رسانه‌ای ایام جنگ رمضان» اعلام کرد که علیرغم سختترین شرایط اقتصادی، رسانه‌ها پای کار نظام و کشور ایستادند و اجازه ندادند جریان اطلاع‌رسانی کشور دچار اختلال شود.

کد مطلب 6863663

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