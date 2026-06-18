https://mehrnews.com/x3cmJ3 ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۱ کد مطلب 6863725 استانها همدان استانها همدان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۱ عزاداری و تجمع مردم انقلابی همدان همدان-مردم دارالمومنین همدان همزمان با تجمع حماسی شبانه، مراسم عزاداری برای سید الشهدا را برگزار کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6863725 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم رودسر در شب یکصد و نهم بعثت طنین نوای همبستگی مردم سنندج در میدان آزادی حماسه با شکوه عزاداران حسینی در رشت همنوایی مردم ملارد با یاد دختران میناب در شب «نازدانه اباعبدالله(ع)» صد و نهمین شب از میدانداری شهرکردیها برچسبها همدان ماه محرم و صفر تجمع مردمی
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