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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۱

عزاداری و تجمع مردم انقلابی همدان

عزاداری و تجمع مردم انقلابی همدان

همدان-مردم دارالمومنین همدان همزمان با تجمع حماسی شبانه، مراسم عزاداری برای سید الشهدا را برگزار کردند.

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کد مطلب 6863725

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