https://mehrnews.com/x3cmHT ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6863718 استانها گیلان استانها گیلان ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ تجمع مردم رودسر در شب یکصد و نهم بعثت رودسر- در این ویدئو صدو نهمین شب بعثت مردم رودسر در میدان شهرداری را مشاهده می کنید. دریافت 5 MB ویدئو: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6863718 کپی شد مطالب مرتبط حماسه با شکوه عزاداران حسینی در رودسر قرار شبانه مردم ارومیه همراه با عزاداری حسینی در ۱۰۹مین موج مقاومت ملی تجمع مردم سلماس همزمان با عزای حسینی در حمایت از رهبری و انقلاب میدان داری رودسری ها به محرم الحرام رسید مردم رودسر همچنان در میدان ایستاده اند جزئیات مراسم عزاداری ماه محرم در گیلان؛ هیئت کجا برویم؟ برچسبها رودسر تجمع مردمی محرم 1405
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