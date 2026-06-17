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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

تجمع مردم رودسر در شب یکصد و نهم بعثت

تجمع مردم رودسر در شب یکصد و نهم بعثت

رودسر- در این ویدئو صدو نهمین شب بعثت مردم رودسر در میدان شهرداری را مشاهده می کنید.

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ویدئو: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6863718

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