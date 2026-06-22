شوذب محمدی، پیرغلام اهل بیت علیه الاسلام و مسئول بنیاد دعبل خزاعی استان البرز، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور چهره‌های ماندگار مداحی و مرثیه‌خوانی در این استان گفت: البرز از ظرفیت ارزشمند پیرغلامان و ذاکران اهل بیت(ع) برخوردار است که عمر خود را در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا و خدمت به مجالس حسینی سپری کرده‌اند.

وی اظهار کرد: بسیاری از پیرغلامان، ذاکران و اساتید مداحی که سال‌های گذشته در میان ما حضور داشتند، امروز در قید حیات نیستند و جای خالی آنان در محافل مذهبی احساس می‌شود، اما همچنان استان البرز از حضور چهره‌های برجسته و صاحب‌نام در عرصه مداحی و شعر آیینی بهره‌مند است.

البرز خاستگاه مداحان و پیرغلامان صاحب‌نام

این ذاکر پیشکسوت اهل بیت علیه‌الاسلام با اشاره به برخی از مداحان و شاعران پیشکسوت استان افزود: افرادی همچون آیت ایزدیار، شیخ عبدالله معروف، حاج غلامرضا وزخواه که اکنون ۹۷ سال سن دارد و از پیرغلامان بین‌المللی اهل بیت(ع) به شمار می‌رود، همچنان در عرصه شعر و مداحی فعال هستند.

محمدی ادامه داد: حاج غلامرضا وزخواه با وجود سن بالا همچنان شعر می‌سراید و اشعار بسیاری را از حفظ دارد که این موضوع را باید از برکات و کرامات حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دانست.

وی همچنین از چهره‌هایی همچون حاج‌آقا مغانلو، ایرج اسکندری، شاه‌محمدی، غلام زین‌العابدین، عیسی چوبی، سیداحمد حسینی، حسن‌حسین جعفری، مجید محمدی و باقر عزیزی به عنوان مداحان و پیرغلامان صاحب‌سبک و اثرگذار استان البرز یاد کرد.

تشکیل کمیته تکریم پیرغلامان حسینی

مسئول بنیاد دعبل خزاعی استان البرز با بیان اینکه پیشکسوتان مداحی سرمایه‌های معنوی جامعه هستند، گفت: چند سال پیش جمعی از فعالان این حوزه با هدف پاسداشت مقام پیرغلامان، کمیته‌ای را تشکیل دادند تا از افرادی که بهترین سال‌های عمر خود را وقف مجالس اهل بیت(ع) کرده‌اند، تجلیل شود.

وی افزود: بر همین اساس آیینی با عنوان «تجلیل از پیرغلامان حسینی» در استان شکل گرفت که هر ساله برگزار می‌شود و در آن از مداحان پیشکسوت تقدیر به عمل می‌آید.

تجلیل سالانه از ۱۴ پیشکسوت عرصه مداحی

محمدی با اشاره به روند برگزاری این مراسم اظهار کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون هر سال از ۱۲ پیرغلام مرد و دو بانوی فعال در عرصه مداحی و مرثیه‌خوانی تجلیل شده است.

وی ادامه داد: امسال به دلیل شرایط و اتفاقات پیش‌آمده کشور، امکان برگزاری این مراسم پیش از ماه محرم فراهم نشد و مقرر شده است در زمان دیگری برگزار شود.

این مسئول فرهنگی درباره نحوه انتخاب افراد برگزیده نیز گفت: انتخاب پیرغلامان بر اساس شاخص‌هایی همچون سابقه فعالیت، میزان محفوظات شعری، حضور و فعالیت در هیئت‌های مذهبی، شاگردپروری و تأثیرگذاری در عرصه مداحی انجام می‌شود.

اعطای نشان «حبیب» به پیرغلامان و «فضه» به بانوان مداح

محمدی همچنین به برنامه‌های بنیاد دعبل خزاعی در حوزه تکریم مداحان پیشکسوت اشاره کرد و افزود: هر ساله به پنج نفر از پیرغلامان شاخص استان «نشان حبیب» یا مجنون اهدا می‌شود که شامل نشان ویژه و هدیه نقدی است.

وی بیان کرد: این نشان به افرادی تعلق می‌گیرد که سال‌های طولانی در مسیر خدمت به اهل بیت(ع) فعالیت داشته‌اند و به جایگاه والایی در عرصه مداحی و مرثیه‌خوانی رسیده‌اند.

مسئول بنیاد دعبل خزاعی استان البرز خاطرنشان کرد: برای بانوان فعال در حوزه مدح و مرثیه نیز برنامه‌ای مستقل پیش‌بینی شده و «نشان فضه» به بانوانی اهدا می‌شود که سال‌ها در عرصه روضه‌خوانی، مرثیه‌سرایی و ترویج معارف اهل بیت(ع) نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی تأکید کرد: تکریم پیرغلامان حسینی در واقع پاسداشت میراث معنوی و فرهنگی عاشورا و قدردانی از کسانی است که عمر خود را در مسیر خدمت به مکتب اهل بیت(ع) صرف کرده‌اند.