https://mehrnews.com/x3cmKX ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۸ کد مطلب 6863819 استانها گلستان استانها گلستان ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۸ خروش شبانه مردم گرگان در حمایت از ایران گرگان-مردم گرگان شامگاه گذشته با حضور در تجمعی پرشور، حمایت خود از آرمانهای ملی و وحدت کشور را به نمایش گذاشتند. دریافت 36 MB کد مطلب 6863819 کپی شد مطالب مرتبط پیوند اجتماع شبانه با عزاداری برای اباعبدالله در زاهدان تجمع و عزاداری ساحل نشینان چابهاری در شب سوم محرم اقامه عزای سیدالشهدا در تجمعات شبانه دلگان اجتماع و عزاداری مردم جلگه چاه هاشم دلگان تداوم تجمع مردم مریوان در حمایت از میهن اسلامی در شبهای محرم برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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