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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۸

خروش شبانه مردم گرگان در حمایت از ایران

خروش شبانه مردم گرگان در حمایت از ایران

گرگان-مردم گرگان شامگاه گذشته با حضور در تجمعی پرشور، حمایت خود از آرمان‌های ملی و وحدت کشور را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6863819

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