https://mehrnews.com/x3cmKF ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۵ کد مطلب 6863804 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۵ تجمع و عزاداری ساحل نشینان چابهاری در شب سوم محرم چابهار- مردم ساحل نشین چابهار در صد و هشتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع کرده و برای سیدالشهدا نیز عزاداری کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6863804 کپی شد مطالب مرتبط شبهای حسینی در چابهار؛ مجلس عزا کجا برویم؟ تجمع چابهاریها به شب صد و هفتم رسید برای اولین بار در ایران؛ ثبت آناناس ۳ کیلوگرمی در چابهار برچسبها چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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