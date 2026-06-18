تماشای روایتی متفاوت از یک فرمانده اطلاعات سپاه در شبکه یک سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند سینمایی «سایه برادرم» با محوریت زندگی و مجاهدت‌های شهید محمد کاظمی (معروف به حاج کاظم)، از فرماندهان ارشد سازمان اطلاعات سپاه، شامگاه جمعه ۲۹ خرداد روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

این مستند که با فرمی سینمایی و روایی تولید شده است، تلاش دارد تا فراتر از کلیشه‌های مرسوم گزارشی، به ابعاد پنهان شخصیت، زیست مردمی و سلوک معنوی این شهید والامقام بپردازد؛ فرماندهی که از او به عنوان یکی از پنج فرمانده برجسته و کلیدی سپاه پاسداران یاد می‌شود و سرانجام پس از سال‌ها مجاهدت، در جریان جنگ ۱۲ روزه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

یکی از ویژگی‌های برجسته مستند «سایه برادرم»، همراهی دوربین با برادر شهید به عنوان راوی اصلی کار است. گروه تولید این مستند برای به تصویر کشیدن اصالت و ریشه‌های این فرمانده خستگی‌ناپذیر، به زادگاه او یعنی روستای آفرین در خراسان جنوبی سفر کرده‌اند؛ جایی که پدر و مادر سالخورده شهید همچنان در آنجا به پیشه شریف کشاورزی مشغولند.

این مستند با فرم سینمایی خود، دوران کودکی، فضای تربیتی و نحوه شکل‌گیری شخصیت حاج کاظم را در این روستا به تصویر کشیده است.

با توجه به ماهیت حساس شغلی شهید محمد کاظمی در سازمان اطلاعات سپاه و غیرقابل بیان بودن بسیاری از فعالیت‌ها و مجاهدت‌های ایشان به دلیل حفظ اسرار نظام، تمرکز اصلی این مستند بر سلوک فردی، زیست شهید و منش اخلاقی او معطوف شده است؛ هرچند که در کنار این ابعاد، به فراخور ظرفیت، گوشه‌هایی از مجاهدت‌های اطلاعاتی و عملیاتی وی نیز روایت می‌شود.

مستند «سایه برادرم» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا باغشنی تولید شده و محصول مشترک شبکه یک سیما و بنیاد فرهنگی هنری شهید آوینی است که با مجری‌طرحی مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) آماده نمایش شده است.

این مستند سینمایی جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۲۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.