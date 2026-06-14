سیمای محرم در تلویزیون؛ روایتی از عزای حسینی در امتداد حماسه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما، «سیمای محرم» امسال تنها بازتابی از آئینهای سوگواری و حسینیههای تلویزیونی نیست، بلکه روایتی از پیوند جاودان عاشورا با حماسههای معاصر ملت ایران نیز به شمار میآید؛ حماسههایی که در روزهای جنگ رمضان، با ایستادگی مردم و ایثار رزمندگان و با خون شهدای راه مقاومت، رهبر و فرماندهان شهید، معنا و جلوهای تازه یافت.
شبکههای سیما در این ایام با تولید و پخش برنامههای گوناگون در ساختارهای مختلف، تلاش کردهاند تا ضمن پرداختن به آئینهای عزاداری سیدالشهدا (ع)، بازتابی از فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را نیز به مخاطبان ارائه کنند؛ فرهنگی که ریشه در عاشورا دارد و در روزگار امروز، در دفاع از عزت و استقلال این سرزمین تداوم یافته است.
شبکه یک سیما
ویژه برنامه «رهنما» به مناسبت ایام محرم است که در ۶ قسمت از سه شنبه ۲۶ خرداد هر شب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما روی آنتن میرود. تهیهکنندگی این برنامه را سید مهدی موسوی حسینی بر عهده دارد.
همچنین برنامه «حسینیه ایران» که به پخش عزاداری حسینیه امام خمینی (ره) اختصاص دارد، از اول تا ششم تیر، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
مداحی منصور ارضی نیز در فواصل برنامهها، هر روز پیش از خبر ساعت ۱۴ و پیش از اذان مغرب پخش میشود.
علاوه بر این، سخنرانی حجتالاسلام سیدعلی خمینی هر روز پیش از اذان مغرب از آنتن شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
شبکه دو سیما
شبکه دو سیما در دهه اول محرم، با رویکردی نو در تبیین ابعاد قیام عاشورا و با بهرهگیری از کارشناسان برجسته و نوای ذاکران اهلبیت (ع)، جدول پخش خود را متناسب با شور و شعور حسینی تنظیم کرده است. در این راستا، گروه معارف اسلامی شبکه دو با تدارک برنامههایی چون «چشمه زندگی» با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین انصاریان، هر روز ساعت ۱۴ میزبان مخاطبان این شبکه است.
برنامه «علامت» با محوریت بیانات الهامبخش رهبر شهید انقلاب در شناخت اباعبدالله الحسین (ع) و تبیین قیام خونین کربلا، هر شب حوالی ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه دو پخش خواهد شد. همچنین برنامه «حسینیه امام خمینی(ره)» با نوای ذاکر اهلبیت (ع) محمود کریمی، هر شب ساعت ۲۱:۱۵ و تکرار آن ساعت یک بامداد زینتبخش آنتن شبکه دو خواهد بود. برنامه «زمانه» نیز با دعوت از مهمانان ویژه و واکاوی مباحث مرتبط با نهضت عاشورا، هر شب ساعت حوالی ساعت ۲۳ پخش میشود. در کنار آئین های سوگواری، مداحیهای روزانه حوالی ساعت ۱۶:۱۵ روی آنتن میرود تا این شبکه، سهمی در برپایی شورِ حسینی در سراسر ایران اسلامی داشته باشند.
گروه خانواده شبکه دو نیز با برنامه «پدر امت»، با رویکردی متفاوت و صمیمانه از خاطرات و بیانات رهبر شهید انقلاب، هر شب ساعت ۲۲:۱۰ میزبان عزاداران حسینی خواهد بود. همچنین برنامه «عصر خانواده» متناسب با این ایام میزبان میهمانان و کارشناسان ویژه خواهد بود.
افزون بر این شبکه دو سیما با پخش مستندهای مناسبتی از جمله مستند کوتاه «صهبا»، تلاش میکند تا با روایتی متفاوت از ایثار و حماسه، حالوهوای محرم در این شبکه بیش از پیش رنگ و بوی کربلایی به خود بگیرد.
شبکه سه سیما
«حسینیه معلی» از دوشنبه ۲۵ خرداد همزمان با شب نخست ماه محرم، روی آنتن شبکه سه سیما میرود و در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همراه مخاطبان خواهد بود.
در این فصل، جمعی از ذاکران اهلبیت (ع) از جمله سید مجید بنیفاطمه، مهدی رسولی، سیدرضا نریمانی، حجتالاسلام سیدحسین آقامیری و امیر برومند در میز ذاکران حضور خواهند داشت و به مرثیهخوانی و بیان معارف حسینی میپردازند. همچنین اجرای این برنامه مانند دورههای گذشته بر عهده نجمالدین شریعتی است.
بینندگان این شبکه هر روز در ساعت های مختلف می توانند در موکب ثارالله، بیننده مداحی مادحان اهل بیت علیهم السلام باشند. برنامه «سمت خدا» نیز با حال و هوای محرم از شبکه سه پخش میشود.
شبکه چهار سیما
برنامه «سوره» با بررسی ابعاد تاریخی قیام واقعه عاشورا، در جدول پخش شبکه چهار برای ایام محرم جانمایی شده است.
شبکه نسیم
برنامه «من حسین (ع) را دوست دارم» برای سومین سال پیاپی در ایام محرم و صفر پخش میشود تا روایتگر عشق، ارادت و شور حسینی هیئات عزاداری یزد برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد. این برنامه که طی ۲ سال گذشته با استقبال مخاطبان در سراسر کشور همراه شده است، امسال نیز با روایتی متفاوت از آئین های عزاداری مردم یزد، از شبکه نسیم پخش خواهد شد.
همچون سالهای گذشته، ضبط این برنامه در خانه فرهنگ شهید محراب آیتالله صدوقی (ره) و به میزبانی حجت الاسلام محمد صدوقی انجام میشود. تولید این مجموعه از مدتها پیش آغاز شده و «من حسین (ع) را دوست دارم» از ابتدای ماه محرم، هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه نسیم روی آنتن میرود. تهیهکنندگی و اجرای این برنامه را سامان ارسخان بر عهده دارد. کارگردانی برنامه بر عهده فواد صفاریانپور خواهد بود، هما حامی به عنوان مدیر تولید و برنامهریز، ابوالفضل عبدالرحیمپور به عنوان مدیر تصویربرداری و سعید مرادی به عنوان تدوینگر در تولید این مجموعه همکاری دارند.
انیمیشن سریالی «سلام بر ابراهیم» نیز ساعت ۱۷:۳۰ در جدول پخش شبکه نسیم جانمایی شده است. این انیمیشن درباره شهید ابراهیم هادی ملقب به علمدار کمیل است که در هر قسمت، سلحشوریها و رشادتهای این سرباز امام خمینی (ره ) را روایت میکند.
سریال «یک تکه زمین» به کارگردانی مهدی کرم پور در ایام ماه محرم هر روز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه نسیم روی آنتن میرود.
برنامه «میراث» با روایتی جدید از جنگ رمضان و دهه محرم با اجرا و تهیه کنندگی محمد مهدی قرائتی و کارگردانی مصطفی ملکوتی، به مدت ۳۰ دقیقه هر روز ساعت ۱۴ از شبکه نسیم روی آنتن میرود. این برنامه با حال و هوای جنگ رمضان تهیه و تولید شده است و متناسب با اسامی روزها و نام شهیدان کربلا در ده قسمت روایت میشود. در شب اول محرم که با نام مسلم نخستین شهید واقعه کربلا نام گذاری شده است این برنامه میزبان خانواده شهدای دنا خواهد بود.
برنامه های «از سرگذشت» و «نسیم آوا» نیز در این ایام از شبکه نسیم روی آنتن میروند.
شبکه آموزش سیما
«سفر تا اربعین»، «یک قرن با حسین»، «سید مطهر» و «کشتی نجات» از جمله آثاری هستند که با نگاهی مستند و تحلیلی، ابعاد مختلف قیام عاشورا و تأثیر آن بر جوامع اسلامی را روایت میکنند و از شبکه آموزش پخش میشوند.
همچنین برنامههای «آوای شب دهم»، «ترکیب بند»، «نوحه آلاشت» و «نوای عاشقی» به آئینهای سوگواری، مرثیهخوانی و جلوههای هنری ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) میپردازند. مستندهای «اسب سفید زمین من»، «حاجی مرزوق»، «صبح ظهور»، «نذر قاسم» و «قدمگاه خورشید» نیز روایتگر فرهنگ نذر، خدمت و عشق مردم به ساحت اهلبیت (ع) هستند.
در کنار این آثار، برنامههای «حسینیه محرم»، «خانههای نورانی» و «انسانم آرزوست» با محوریت سبک زندگی حسینی، تربیت دینی و ترویج ارزشهای اخلاقی و انسانی، در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان از شبکه آموزش سیما پخش میشوند.
شبکه قرآن و معارف سیما
«مراسم تعویض پرچم در حرم حضرت معصومه (س)» به صورت زنده، دوشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۸ پخش می شود.
همچنین پخش زنده «مراسم تعویض پرچم گنبد امام حسین (ع)»، در کربلای معلی نیز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ساعت ۱۸:۵۵ تقدیم علاقمندان میشود.
برنامه «روضه بانوان»، از ۲۶ خرداد آغاز می شود. این برنامه هر روز ساعت ۸:۳۰ صبح به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) پخش میشود.
این برنامه در روز ۴ محرم به طور ویژه به پخش زنده مراسم شیرخوارگان حسینی از حرم حضرت معصومه (س) اختصاص دارد.
در ادامه برنامه «تدبر و نبرد» پخش میشود و علاقهمندان میتوانند از ۲۶ خرداد هر روز ساعت ۹:۳۰ شاهد آن باشند.
برنامه صبحگاهی «آیه»، نیز هر صبح ساعت ۱۰:۳۰ به صورت زنده میزبان بینندگان بوده و در ایام محرم با حال و هوای محرمی برنامه های خود را پخش میکند.
همچنین شبکه قرآن و معارف سیما با توجهی که به ترویج معارف ناب دینی دارد برنامه «شبستان»، را در ۲ بخش ظهرگاهی و شامگاهی از ۲۶ خرداد به صورت زنده پخش میکند.
«شبستان» در بخش اول، هر روز ساعت ۱۲:۳۵ به پخش زنده سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رفیعی از حرم مطهر حضرت معصومه (س) اختصاص دارد. «شبستان» در بخش دوم، هر شب ساعت ۲۰:۱۰ به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با پخش سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری و مداحی حبیب زاده میزبان بینندگان است.
مجموعهای از مستندهای محرمی، از ۲۶ خرداد هر روز ساعت ۱۶:۳۵ پخش میشود.
«باید برخواست»، نیز عنوان برنامهای است که به صورت زنده هر روز ساعت ۱۸ از ۲۶ خرداد پخش میشود.
برنامه «یاد خدا»، نیز هر روز ساعت ۱۸:۳۰ با تبیین و تفسیر مفاهیم ناب دینی، مرتبط با فرهنگ عاشورا روی آنتن میرود. قرائت دعای زیارت وارث نیز در ایام محرم هر روز ساعت ۲۰ پخش میشود.
برنامه «کاشف الکرب» نیز به صورت ویژه در ایام محرم هر شب به صورت زنده از کربلای معلی، ساعت ۲۲ میزبان بینندگان و عزاداران حسینی است.
همچنین برنامه زنده «میدان»، هر شب با پخش زنده مراسم هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین پناهیان و مداحی حیدر خمسه از ۲۵ خرداد ساعت ۲۳ پخش می شود.
«مستند محرم در جبههها»، در ایام محرم هر شب ساعت ۲۳:۵۵ روی آنتن میرود.
«حسینیه معلی» نیز در ایام محرم، هر شب ساعت ۲۴ بامداد از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
شبکه مستند
مجموعه «ترمه» دهه اول محرم، ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود. همچنین منتخب مستندهای عاشورایی، نیز هر روز ساعت ۱۸ در جدول پخش این شبکه جانمایی شده است.
از دوشنبه تا جمعه ۲۵ تا ۲۹ خرداد، مستندهای «راجا»، «عارف البکا»، «آوای شب دهم»، «گمشده» و «مثل سرو» نیز پخش میشوند.
شبکه کودک
برنامه «سر سفره خدا» ویژه ماه محرم به تهیهکنندگی و کارگردانی یاسر غفاری در دهه اول محرم و ساعت ۱۸ روی آنتن خواهد رفت.
این برنامه که در دهه اول محرم پخش میشود و با اشاره به مفهوم جنگ تحمیلی اخیر (جنگ رمضان)، تلاش دارد این موضوع را برای کودکان به زبانی ساده و قابل فهم تبیین کند.
برنامه «محفل ستارهها» نیز به عنوان ویژهبرنامه ماه محرم، هر روز و از دهه اول محرم ساعت ۱۶ از شبکه نهال پخش میشود. این برنامه به تهیهکنندگی و کارگردانی هاشمی گلپایگانی تولید شده است.
برنامهای با موضوع «کودکی و نوجوانی سردار قاسم سلیمانی» نیز برای پخش در ماه محرم آماده شده است. این برنامه ساعت ۱۷ پخش و ساعت ۲۱ تکرار میشود. این اثر به کارگردانی رضا متصدیزاده و تهیهکنندگی محمدحسین صادقی، روایتی ساده و تاثیرگذار از تولد، خردسالی، کودکی و نوجوانی سردار شهید قاسم سلیمانی ارائه میدهد.
برنامه تلویزیونی «یه خونه یه آشپزخونه» با رویکردی متفاوت و در قالب ویژهبرنامه ایام محرم، از شبکه کودک (شبکه پویا) پخش میشود. این مجموعه که با هدف آشنایی کودکان با سبک زندگی سالم، شناخت مواد غذایی مفید و آموزش آداب سفره تهیه شده است، در فصل جدید خود با حال و هوای ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) همراه شده است. برنامه «یه خونه یه آشپزخونه» به تهیه کنندگی محمدجواد پیروزی در۲۰ قسمت از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۳ از شبکه کودک پخش می شود.
شبکه امید
برنامه «پیدای پنهان» به عنوان ویژهبرنامه زنده شبکه امید، از کربلای معلی روی آنتن میرود و با انعکاس حال و هوای حرم مطهر امام حسین (ع)، ارتباطی مستقیم میان نوجوانان ایرانی و فضای معنوی این روزها برقرار میکند.
همچنین «تولیدات مردمی ویژه محرم» با محوریت روایت نوجوانان از آئین های عزاداری، هیئتها، سنتها و جلوههای مختلف سوگواری در شهرهای گوناگون کشور پخش خواهد شد. این برنامه بر مشارکت نوجوانان و ثبت نگاه و تجربه آنان از محرم تمرکز دارد.
سومین برنامه محرم شبکه امید با عنوان «از کربلا تا امروز» نگاهی به امتداد پیام عاشورا در زندگی امروز دارد و تلاش میکند مفاهیم و درسهای نهضت امام حسین (ع) را با مسائل و دغدغههای نسل نوجوان پیوند بزند.
شبکه نمایش
فیلم های سینمایی «سفیر» دوشنبه ۲۵ خرداد و «روشنایی صبحدم» جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۲۱ به مناسبت ایام محرم از شبکه نمایش پخش میشوند.
همچنین فیلم های «نغمه»، «معصومیت از دست رفته»، «سایه بر خورشید»، «پرده نشین»، «ستاره خضرا»، «سفر سبز»، «مهتاب روی سکو»، «یلدا»، «روز واقعه»، «شب دهم»، «عصر روز دهم»، «طفلان مسلم»، «مردی شبیه باران» و «وفا» نیز از شنبه ۳۰ خرداد تا جمعه ۵ تیر ساعت های ۱۹ و ۲۱ در جدول پخش شبکه نمایش جانمایی شدهاند.
شبکه سلامت
«دوربین سلامت» با حضور در هیئتها و گزارشی از کادر درمانی که در جنگ رمضان و ۱۲ روزه ایثارگری و استقامت کردهاند، از شبکه سلامت پخش میشود.
برنامه های «ضربان» و «مادر کودک» نیز در قسمت هایی به موضوع تاثیر سلامت معنوی بر آرامش و تعریف مفهموم توکل با حضور کارشناسان و متخصصین این حوزه میپردازند.
مسابقه زنده تلفنی «رمز سلامتی» نیز با سوالاتی با حال و هوای محرم در جدول پخش شبکه سلامت جانمایی شده است.
شبکه تهران
گروه تهران و شهروندی در برنامههای «گزارش ۵»، «در شهر» و «در استان» مجموعاً در ۱۰ قسمت، به پوشش مراسم عزاداری، معرفی گروههای جهادی و هیئتهای مذهبی، هدایت نذورات به نیازهای معیشتی خانوادههای آسیبدیده از جنگ و بازخوانی سبک زندگی مومنانه میپردازد. همچنین برنامه «تهران بیست» در ۵ قسمت با موضوع بازسازی مناطق آسیبدیده، پدافند غیرعامل مردمی و نقش پیوندهای دینی در تقویت امید و نشاط درونی پخش میشود.
گروه اجتماعی در برنامه «سلام تهران» در ۸ قسمت با تغییر دکور، حضور کارشناسان مذهبی، ارتباط با کربلای معلی و پخش نماهنگهای مناسبتی، مخاطبان را به ایستادگی، مقاومت و ایثار بر اساس آرمانهای عاشورایی ترغیب میکند.
گروه معارف اسلامی با برنامه «تا نیایش» در ۱۰ قسمت، ارزشهای عاشورایی را با مسائل روز پیوند میزند و نمادهای محرم را به ابزاری برای تفسیر مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل میکند. همچنین این گروه با برنامه «سدره» در ۱۱ قسمت، به صورت ترکیبی و زنده از حرم امام حسین(ع) «بابالسدره» با اجرای مهیار عبدالهی، همراه با دعوت از بازیگران، کارشناسان مذهبی و مداحان به هویتسازی نسل جوان میپردازد.
گروه کودک و خانواده نیز برنامه «به خانه برمیگردیم» را در ۷ قسمت با تغییر گرافیک و دکور متناسب با محرم، آموزش آشپزی مناسبتی، دعوت از کارشناسان مذهبی برای آشنایی با پیامهای عاشورا و پخش پلیبکهای مرتبط با این ایام پخش میکند.
واحد تامین برنامه، مجموعه «جرس» را در ۱۰ قسمت از دوشنبه ۲۵ خرداد پخش میکند. این مجموعه نمایشی ترکیبی، هر شب ساعت ۲۲ پخش میشود و ۱۰ تن از افرادی را معرفی میکند که در واقعه عاشورا جزو یاران امام حسین (ع) قرار گرفتند.
شبکه فراتر
به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، شبکه فراتر در نظر دارد برنامه «از سرگذشت» را از آنتن این شبکه پخش کند.
تولیدات آثار کوتاه (تاک)
دفتر تولیدات آثار کوتاه چندین اثر گرافیکی، موشن گرافی و تایپو گرافیک با موضوع محرم تهیه کرده است که از شبکه های سیما پخش میشود. از جمله این آثار می توان به «این خانه عزادار حسین (ع) است» اشاره کرد که در ایام محرم از آنتن شبکههای سیما پخش میشود.
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