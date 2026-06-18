ثبت ۳ هزار و ۸۷۰ موقوفه با نیت محرم در خراسان جنوبی

حجت‌الاسلام پرویز بخشی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگ وقف با هدف ترویج شعائر حسینی و خدمت‌رسانی به عزاداران اهل‌بیت(ع) در استان از پیشینه‌ای غنی برخوردار است.

وی بیان کرد: بر اساس آمار موجود تاکنون سه هزار و ۸۷۰ موقوفه مرتبط با ماه محرم در نقاط مختلف خراسان جنوبی ثبت شده است که بخش قابل توجهی از این وقف ها با نیت اطعام عزاداران و برگزاری مراسم روضه‌خوانی و تعزیه‌داری وقف شده‌اند.

به گفته وی، در بین شهرستان‌های استان خراسان جنوبی، بیرجند با ۹۸۶ موقوفه محرمی بیشترین تعداد موقوفات را به خود اختصاص داده است و پس از آن، شهرستان‌های خوسف با ۵۳۸ موقوفه، فردوس با ۴۸۹ موقوفه، طبس با ۴۲۲ موقوفه، سربیشه با ۳۰۶ موقوفه، قائن با ۲۹۸ موقوفه، نهبندان با ۲۱۷ موقوفه، بشرویه با ۲۰۵ موقوفه، سرایان با ۱۶۴ موقوفه، زیرکوه با ۱۳۷ موقوفه و خضری دشت‌بیاض با ۱۰۸ موقوفه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: بررسی نیات واقفان استان نشانگر آن است که از مجموع موقوفات مربوط به محرم در استان، ۴۸۹ موقوفه با نیت برگزاری روضه‌خوانی و سه هزار و ۳۸۱ موقوفه با نیت اطعام عزاداران سیدالشهدا(ع) وقف شده است که این موضوع بیانگر جایگاه ویژه فرهنگ احسان، نذر و خدمت به عزاداران حسینی در خراسان جنوبی است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: موقوفه مرحوم حاج محمدجعفر خلف کربلایی اسماعیل سربیشه‌ای که در سال ۱۲۵۸ هجری قمری با نیت تعزیه‌داری وقف شده، از جمله قدیمی‌ترین موقوفات محرمی خراسان جنوبی است.همچنین موقوفه مرحوم حاج محمدباقرخان عمادالملک در شهرستان طبس که در سال ۱۳۰۱ هجری قمری با نیت برگزاری تعزیه سیدالشهدا(ع) وقف شده و موقوفه محمد کربلایی اسماعیل در شهرستان فردوس که با همین نیت به ثبت رسیده است، از دیگر موقوفات تاریخی و شاخص استان هستند.

حجت الاسلام بخشی پور تاکید کرد: موقوفات محرمی، جلوه‌ای ماندگار از عشق و ارادت مردم خراسان جنوبی به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران با وفای ایشان هستند و میراثی ارزشمند می باشند که هر ساله زمینه برگزاری باشکوه آیین‌های عزاداری، اطعام عزاداران و ترویج فرهنگ عاشورا را در سراسر استان فراهم می‌کنند.