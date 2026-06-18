به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح پنجشنبه در جلسه شورای عالی نظام پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، اظهار کرد: شناخت هویت، پایداری در شرایط مختلف را تداوم می‌بخشد.

وی با اشاره به پیشینه کهن گیلان، افزود: این منطقه به جام مارلیک معروف است که متعلق به سه هزار سال پیش بوده و اشکال حک‌شده روی آن، نشان‌دهنده تاریخ غنی این دیار است؛ این در حالی است که جام مارلیک تنها بخشی از هویت جنوب گیلان به شمار می‌رود.

استاندار گیلان تصریح کرد: در غرب استان، شهرک تاریخی ماسوله در فرآیند ثبت جهانی قرار دارد که از گذشته دارای سیستم آب و فاضلاب بوده است؛ همچنین در شرق گیلان، جمجمه‌هایی کشف شده که نشان‌دهنده انجام عمل جراحی بر روی آن‌ها در دوران باستان است.

حق‌شناس با بیان اینکه گسترش تشیع مدیون آل‌بویه است، اضافه کرد: شیخ صفی‌الدین اردبیلی از شاگردان شیخ زاهد گیلانی بوده و در تالش نیز مسجدی تاریخی وجود دارد که قدمت آن به قبل از اسلام بازمی‌گردد.

وی در ادامه به چالش‌های سخت‌افزاری حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون حدود چهار هزار تخت در بیمارستان‌های استان وجود دارد که در صورت احداث یک هزار و ۲۰۰ تخت جدید، شاهد افزایش چشمگیر این سرانه خواهیم بود.

استاندار گیلان با اشاره به حجم بالای ورود مسافران به استان، خاطرنشان کرد: در شرایط اخیر حدود شش میلیون مسافر به گیلان وارد شده‌اند و در یک روز نیز شاهد ورود ۱۵۰ هزار خودرو به استان بودیم.

حق‌شناس در پایان تأکید کرد: افزایش ترددها و احتمال وقوع تصادفات، سبب افزایش مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی می‌شود؛ از این رو، اهمیت پوشش کامل خدمات درمانی و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی بیش از پیش آشکار می‌شود.