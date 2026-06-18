رئیس زاده: گیلان ظرفیت قطب توریسم سلامت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس‌زاده صبح پنجشنبه در جلسه شورای عالی نظام پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: در طول پنج سال اخیر، بیشترین سفرهای استانی ما به گیلان بوده است که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در حوزه سلامت کشور است.

وی با اشاره به پیشینه کهن گیلان، افزود: بیش از هزار سال پیش، فردوسی حکیم سروده «ز دریای گیلان چن ابر سیاه، دمادم به ساری رسیده سپاه» که این توصیف، نشان‌دهنده رشادت‌های سپاهیان گیلان و تاریخ درخشان این منطقه است.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی، عالی‌ترین پارلمان پزشکی کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: ۲۷ عضو شورای عالی این سازمان، منتخب ۲ هزار و ۹۰۰ عضو هیأت مدیره در ۲۲۰ شهرستان هستند که در راستای ارتقای نظام سلامت کشور فعالیت می‌کنند.

رئیس‌زاده ضمن تقدیر از جامعه پزشکی گیلان، بر ظرفیت‌های بالای این استان در حوزه توریسم سلامت تأکید کرد و گفت: گیلان دارای ظرفیت خوبی برای کسب جایگاه قطب مهم گردشگری سلامت است و می‌تواند حجم وسیعی از گردشگران داخلی و خارجی را جذب کند.

وی با تأکید بر اینکه توریسم سلامت سرمایه عظیمی برای ارزآوری کشور محسوب می‌شود، افزود: این ظرفیت شاید در بسیاری از استان‌های دیگر وجود نداشته باشد و نیازمند توجه و تقویت جدی است؛ فارغ از حوزه ملی، این مسئله در بخش‌های کوچک‌تر نیز قابل تحقق است.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به مهجور ماندن حوزه سلامت در طول ۴۷ سال اخیر، بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی، هیچ خدمتی به اندازه حوزه سلامت از پایین تا بالا مغفول نمانده است و این مسئله نیازمند عزم جدی مسئولان است.

رئیس‌زاده در پایان تصریح کرد: حوزه توریسم سلامت در اختیار دستگاه‌های متعددی قرار دارد که برای هماهنگی و تحقق اهداف آن، باید زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهور مدیریت شود؛ در غیر این صورت، شاهد تحقق کامل این ظرفیت عظیم نخواهیم بود.