برنجکاری 14000 هکتار اراضی زراعی بهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قنبری اظهار داشت: در سال زراعی جاری بیش از 14 هزار و 71 هکتار از اراضی زراعی بهشهر به کشت و زراعت برنج اختصاص یافت که 63 درصد آن به ارقام پر محصول و 37 درصد آن مربوط به ارقام محلی بوده است.

وی افزود: در راستای افزایش تولید برنج با انجام برنامه ریزی و بکارگیری همه عوامل تولید و اقدامات مدیریت از قبیل، بهزراعی، تغذیه و مبارزه بیولوژیک عملکرد قابل قبولی در تولید برنج این شهرستان حاصل شد.

قنبری با اشاره به اینکه در سالجاری کشت مکانیزه برنج در سطح پنج هزار هکتار از اراضی شالیکاری این شهرستان صورت گرفت افزود: در راستای توسعه کشت این محصول شش نفر کارشناس ناظر مزارع برنج در اراضی شالیزاری این شهرستان بکارگیری شدند.

راه اندازی سامانه کوتاه ترویجی در مازندران

سامانه کوتاه ترویجی بخش کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای مازندران راه اندازی شد. احمد گلابیان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: به منظور اطلاع رسانی فنی به کشاورزان و بهره برداران استان سامانه ارسال پیام کوتاه ترویجی در تمامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزی استان راه اندازی شذو

وی تسریع و بروزرسانی اطلاعات فنی و ارائه هر چه بیشتر خدمات ترویجی را از جمله اهداف راه اندازی این سازمانه عنوان کرد.

گلابیان افزود: هم اکنون کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی جهت دستیابی به کشاورزی نوین نیاز به اطلاعات و آخرین یافته های تحقیقاتی در کوتاه ترین زمان دارند.