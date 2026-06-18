عادل غلامی سرمربی تیم والیبال چادرملو اردکان شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه چادرملو اردکان با عادل غلامی برای هدایت این تیم در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران به توافق رسید.



چادرملو اردکان در فصل گذشته با هدایت علیرضا طلوع‌کیان در لیگ برتر حضور داشت و حالا مدیران این باشگاه تصمیم گرفته‌اند سکان فنی تیم خود را به عادل غلامی بسپارند.



غلامی که سابقه سال‌ها حضور در تیم ملی والیبال ایران را در کارنامه دارد، سال گذشته هدایت تیم ملی والیبال نوجوانان ایران را بر عهده داشت. وی همچنین در ماه‌های اخیر به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان ایران حضور داشت و پیش از اعزام ملی‌پوشان به رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، در کنار این تیم فعالیت می‌کرد.

