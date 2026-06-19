به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران عصر روز پنج‌شنبه ۲۸ خرداد نخستین تمرین توپی خود را پیش از آغاز هفته دوم لیگ ملت‌ها در شهر بلگراد انجام داد.

پاسور تیم ملی والیبال ایران پس از این تمرینات اظهار داشت: من به همراه سه بازیکن دیگر در هفته دوم لیگ ملت‌ها به تیم اضافه شدیم. تقریباً می‌توان گفت که سفر نسبتاً طولانی از ایران تا بلگرد داشتیم و اولین جلسه تمرین توپی را با تیم انجام دادیم.

علی رمضانی تصریح کرد: صبح روز جمعه نیز دومین جلسه تمرینی انجام می‌دهیم. تا اینجا کار شرایط هم از لحاظ اردویی هم از لحاظ تیمی خوب است.

وی با بیان اینکه بازی‌های هفته دوم لیگ ملت‌ها به نسبت هفته اول سخت‌تر است، افزود: تیم‌ها در این هفته با بازیکنان اصلی به میدان می‌روند و کم کم آن‌ها را وارد مسابقات در این تورنمنت می‌کنند.

پاسور تیم ملی والیبال ایران ابراز امیدواری کرد که تیم ایران شروع خوبی در این هفته داشته باشد و دل مردم را را شاد کند.

هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.