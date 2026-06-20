به گزارش خبرنگار مهر، پاراتیروکمان از رشته های اعزامی به بازی های پاراآسیایی است که توسط هادی نوری (کامپوند) و غلامرضا رحیمی و محمدرضا عرب عامری (ریکرو) سهمیه حضور در این بازی ها را کسب کرده است. البته پاراتیروکمان ایران فرصت داشت تا با اعزام نماینده به مسابقات مختلف سهمیه هایش را برای این حضور بیشتر کند اما شرایط جنگی یک سال اخیر در ایران، مانع از این مهم شد.

مسابقات جهانی تایلند از جمله این رویدادها بود. پاراتیروکمان برای حضور در این مسابقات که آخرین فرصت برای کسب سهمیه بازی های پاراآسیایی ناگویا بود، اقدام به معرفی ۱۲ ورزشکار کرده بود اما هیچ یک به مسابقات نرسیدند. پیش از آن هم پاراکمانداران ایران فرصت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را از دست داده بودند.

بدین ترتیب تا به امروز که ۴ ماه به آغاز پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی در ناگویا باقی مانده است، پاراتیروکمان ایران تنها ۳ سهمیه برای حضور در این بازی ها در اختیار دارد، اگرچه اقداماتی انجام شده تا در صورت امکان تعداد آنها به ۸ سهمیه افزایش یابد.

زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این اقدام و همچنین شرایط پاراکماندارانی که سهمیه حضور در بازی های پاراآسیایی را در اختیار دارند، توضیح داد.

وی گفت: بعد از اینکه به خاطر جنگ فرصت حضور در چند مسابقه و کسب سهمیه های جدید برای ناگویا را از دست دادیم، با کمک کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ورزش های توان یابان و فدراسیون تیروکمان رایزنی هایی با فدراسیون آسیایی پاراتیروکمان شد تا در صورت امکان سهمیه های جدیدی به پاراتیروکمان ایران اختصاص یابد.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان تصریح کرد: در جریان این رایزنی ها اسامی ۵ پاراتیروکمان را به مسئولان آسیایی اعلام کرده ایم و منتظر نتیجه بررسی ها و پاسخ قطعی آنها هستیم. در صورت موافقت با این درخواست و با توجه به اینکه پیش از این هم ۸ سهمیه به دست آورده بودیم، می توانیم با ۸ ورزشکار در بازی های پاراآسیایی شرکت کنیم.

نعمتی ادامه داد: البته مسئولان آسیایی پاراتیروکمان هنوز پاسخی به درخواست ما نداده اند، ما متقاضی حضور با ۸ ورزشکار هستیم و امیدواریم مورد موافقت قرار بگیرد.

وی همچنین در مورد وضعیت سه پاراکمانداری که سهمیه بازی های پاراآسیایی را در اختیار دارند و شرایط اعزام آنها گفت: عرب عامری به خاطر آسیب دیدگی که داشت از ناحیه کتف تحت جراحی قرار گرفت و این روزها در حال فیزیوتراپی است تا شرایط بازگشت کامل به تمرینات را به دست بیاورد. امیدوارم شرایط فیزیوتراپی عرب عامری خوب پیش برود و بتواند حضور کامل و بدون آسیب در تمرینات داشته باشد.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان گفت: رحیمی و نوری هم پیگیر تمرینات شان هستند. البته رحیمی کمی دچار کسالت است و همین مسئله کارش را سخت کرده است. در هر صورت تمرینات مان ادامه دارد و امیدوارم هر سه پاراکماندارمان برای بازی های پاراآسیایی به اوج آمادگی برسند. هادی نوری و غلامرضا رحیمی به احتمال زیاد در ترکیب اعزامی هستند اما وضعیت عرب عامری در ابهام است چون بعد از رهایی کامل از آسیب دیدگی، کماندار باید دو سه ماه تیر بزند تا به شرایط عادی بازگردد.

نعمتی که خود طلای بازی های پاراآسیایی را در کارنامه دارد و برای نخستین بار به عنوان سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان در بازی های پاراآسیایی شرکت خواهد داشت در مورد پیش بینی عملکرد شاگردانش در ناگویا گفت: شرایط جنگ به ذهن و روان ورزشکاران‌مان خیلی زیاد آسیب زد. مسابقات و حتی تدارکات‌مان را هم از دست دادیم. فکر می کنم پاراتیروکمان بدشانس ترین تیم در ناگویا است. قرار بود در مسابقات چک شرکت کنیم که این فرصت را هم به خاطر ویزا از دست دادیم. با همه اینها اول امیدوارم با درخواست‌مان برای افزایش سهمیه ها موافقت شود و دوم اینکه حضوری نتیجه بخش در ناگویا داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان در پایان گفت که دور جدید تمرینات تیمش از اول تا ۲۵ تیرماه در سیرجان و به میزبانی باشگاه گل گهر برگزار می شود. ۹ ورزشکار در این اردو حضور خواهند داشت.