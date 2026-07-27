به گزارش خبرنگار مهر، پاراتیروکمان ایران سال گذشته توسط سه ورزشکار خود و از جمله محمدرضا عرب عامری (ریکرو) برای حضور در بازی های پاراآسیایی صاحب سهمیه شد، این پاراکماندار اما فرصت حضور در این دوره بازی ها را از دست داده است.

عرب عامری چندماه پیش از ناحیه کتف تحت عمل جراحی قرار گرفت، او همچنان درگیر فیزوتراپی و گذراندن دوره نقاهت است و به همین دلیل شرایط لازم برای بازگشت به تمرینات را به دست نیاورده است.

به همین دلیل با نظر زهرا نعمتی، سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان، عرب عامری از ترکیب این تیم برای حضور در بازی های پاراآسیایی کنار گذاشته شده است.

هادی نوری (کامپوند) و غلامرضا رحیمی (ریکرو) دو پاراکماندار دیگر هستند که برای حضور در بازی های پاراآسیایی صاحب شده اند.

نعمتی پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل از دست دادن فرصت حضور در چند مسابقه و کسب سهمیه های جدید برای ناگویا، با کمک کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ورزش های توان یابان و فدراسیون تیروکمان رایزنی هایی با فدراسیون آسیایی پاراتیروکمان انجام شده تا در صورت امکان سهمیه های جدیدی به پاراتیروکمان ایران اختصاص یابد.

پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار از ۴۵ کشور آسیایی در ۱۸ رشته ورزشی برگزار خواهد شد.