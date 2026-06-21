به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی پارالمپیک به منظور بررسی وضعیت رشته های اعزامی به بازی های پاراآسیایی و تعیین نفرات حاضر در ترکیب هر یک از آنها (بخش انفرادی) تا به امروز نشست هایی را با مسئولان مربوطه در هر رشته داشته است.

این نشست ها از امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) در قالب جلسات شورای فنی و به منظور ارزیابی نهایی تک به تک هر یک از رشته ها پیگیری می شود. نتیجه این نشست ها تعیین کننده ترکیب نهایی هر یک از رشته های اعزامی خواهد بود.

سعید سلگی مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر این مطلب را اعلام کرد و گفت که نشست های موردنظر با پاراوزنه برداری آغاز می شوند.

به گفته وی، پارادوومیدانی، پاراشنا، پاراوزنه برداری، پاراتیراندازی، پاراتیروکمان، پاراجودو و پاراتکواندو رشته هایی هستند که تا به امروز اعزام شان در بخش انفرادی بازی های پاراآسیایی قطعی شده است. همچنین در بخش تیمی، والیبال نشسته (مردان و زنان)، بسکتبال با ویلچر (مردان و زنان)، فوتبال نابینایان و گلبال (مردان) در فهرست اعزام قرار دارند.

پارادوچرخه سواری و پاراتنیس روی میز هم رشته هایی هستند که هنوز مسئولان کمیته ملی پارالمپیک در مورد اعزام ورزشکاران آنها به جمع بندی نرسیده اند اما بررسی ها در این زمینه ادامه دارد.

سلگی تاکید کرد که تلاش این است تا ۱۵ تیر ترکیب اصلی کاروان ورزش ایران برای حضور در بازی های پاراآسیایی نهایی و اعلام شود.

این مدیر کمیته ملی پارالمپیک همچنین در مورد درخواست مطرح شده برای اختصاص سهمیه های جدید به پاراتیروکمان گفت: برای اعزام سه نماینده بر اساس سهمیه هایی که در اختیار دارند، مشکلی نیست اما بر اساس درخواست های مطرح شده، مکاتباتی برای تخصیص ۵ سهمیه جدید با فدراسیون آسیایی پاراتیروکمان و همچنین کمیته برگزاری مسابقات انجام شده است. در این زمینه هنوز به نتیجه نرسیده ایم اما رایزنی ها ادامه دارد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان با حضور حدود چهار هزار ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی شهر ناگویا در استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد.