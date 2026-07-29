زهرا نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط پاراتیروکمان برای حضور در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و با یادآوری اینکه سه نفر از پاراکمانداران ایران سال گذشته برای این بازی ها کسب سهمیه کردند، گفت: از این بین، رضا عرب عامری (ریکرو) به دلیل جراحی که در ناجحیه کتف داشتند، شرایط اعزام را از دست دادند. این ورزشکار چندی پیش تجت جراحی قرار گرفت اما هنوز به شرایط لازم برای بازگشت به تمرین و مسابقه نرسیده است. به همین دلیل نام او را از فهرست اعزام حذف کردیم.

وی تصریح کرد: هادی نوری (کامپوند) و غلامرضا رحیمی (ریکرو) دو پاراکماندار دیگر هستند که کسب سهمیه کرده اند. این دو نفر همراه سمیه رحیمی ، محدثه باباحبیب (ریکرو)، فرزانه عسگری و امیرمحمد بارانی (کامپوند) که سهمیه ندارند، برای حضور در بازی های پاراآسیایی ثبت نام شده اند.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان با یادآوری اینکه به خاطر جنگ فرصت حضور در چند مسابقه و کسب سهمیه های جدید برای ناگویا را از دست دادیم، خاطرنشان کرد: به همین دلیل طی رایزنی با فدراسیون آسیایی پاراتیروکمان خواستار اختصاص سهمیه های جدید به ایران شدیم. ثبت نام صورت گرفته در همین راستا انجام شده است با این حال اعزام هر ۶ پاراکماندارمان قطعی نیست.

وی تاکید کرد: طبق اعلام برگزارکنندگان بازی های پاراآسیایی، بعد از اینکه نام نویسی ورزشکاران همه کشورها تمام شد، درمورد درخواست ایران و وضعیت ۴ پاراکماندارمان که بدون سهمیه ثبت نام شده اند، تصمیم گیری خواهد شد. قرار است ۹ مرداد در این زمینه اعلام نظر صورت بگیرد.

نعمتی همچنین به پیگیری مستمر تمرینات تیم ملی پاراتیروکمان اشاره داشت و افزود: بعد از جنگ و به خاطر جبران فرصت های از دست رفته برای تمرین و اردو، تمام دوره های تمرینی به صورت ۲۰ تا ۲۵ روز در ماه دنبال می شود. در واقع به صورت مداوم در اردو هستیم تا از نظر برنامه تمرینی به آنچه می خواهیم، دست یابیم. این روزها هم در سیرجان و به میزبانی باشگاه گل گهر در حال تمرین هستیم.