از پایداری در روزهای سخت تا ثبت رکوردهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت ارتباطات سیار ایران صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با حضور ۹۲.۶۷ درصدی سهامداران در سالن همایش‌های ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد. امکان مشاهده آنلاین این مجمع از طریق live.mci.ir برای سهامداران فراهم بود.

مراسم به ریاست علی بقایی رییس هیات‌مدیره همراه اول و با حضور ناظران، دبیر مجمع، حسابرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار راس ساعت ۹ آغاز به کار کرد و در ابتدا گزارش هیات مدیره و حسابرس قانونی ارائه شد.

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این رویداد با ارائه گزارش عملکردی از اقدامات اپراتور اول تلفن همراه در سال ۱۴۰۴، به چشم‌انداز آینده همراه اول با شعار «پیشگام ارتباطات و فراتر از آن» پرداخت و اظهار داشت: این چشم‌انداز بر توسعه ارتباطات فراگیر و ارائه تجربه‌ای متمایز در دنیای دیجیتال، از مسیر راهکارهای هوشمند و همکاری‌های راهبردی می‌گذرد.

همراه اول با آرایش جدید به استقبال آینده دیجیتال می‌رود

وی با اشاره‌ به ساختار جدید کسب‌وکارهای این اپراتور در سه بخش «همراه‌تل»، «همراه‌تک» و «سرمایه‌گذاری» گفت این آرایش، برای تحقق اهداف بلندمدت و توسعه پایدار این هلدینگ ارتباطی است. در این ساختار، «همراه‌تل» بر توسعه شبکه‌های ارتباطی، گسترش فناوری 5G و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای ورود جدی‌تر به حوزه هوش مصنوعی تمرکز دارد.پ

«همراه‌تک» نیز توسعه خدمات و کسب‌وکارهای دیجیتال در حوزه‌هایی مانند فین‌تک، تجارت الکترونیک و پروژه‌های ملی را دنبال می‌کند. بخش «سرمایه‌گذاری» هم با هدف افزایش بهره‌وری سرمایه و متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری گروه فعالیت خواهد کرد.

بزرگ‌ترین اپراتور کشور در قاب آمار و ارقام

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه تا پایان سال گذشته با ۷۵.۹ میلیون مشترک فعال و بیش از ۱۰۵ میلیون سیم‌کارت واگذارشده، سهم قابل‌توجهی از ارتباطات سیار کشور را در اختیار داشتیم، گفت: بزرگ‌ترین اپراتور موبایل ایران با در اختیار داشتن ۵۴.۳ درصد از بازار مشترکان فعال و بیش از ۶۰ درصد سهم درآمدی، همچنان بازیگر اصلی ارتباطات سیار ایران است.

وی ادامه داد: در حوزه اینترنت همراه نیز ۵۸.۱ میلیون مشترک از خدمات دیتا استفاده می‌کنند و تنها در یک سال گذشته، بیش از ۷.۵ میلیون کاربر جدید به این جمع اضافه شده‌اند. همچنین تعداد کاربران فعال 5G به ۴.۴۴ میلیون نفر رسیده و سهم ترافیک نسل پنجم در مناطق تحت پوشش مشترک، اکنون ۲۰ درصد است.

به گفته اخوان بهابادی حجم مصرف دیتا در شبکه همراه اول به ۱۲ هزار و ۶۹۶ پتابایت رسیده و رکورد ترافیک روزانه نیز با ثبت ۳۸.۲ پتابایت شکسته شده است. در بخش مکالمه نیز رکورد ۹۵۱ میلیون دقیقه تماس صوتی، ابعاد استفاده از این شبکه را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر پشت این اعداد، زیرساختی گسترده از سایت‌های ارتباطی و مراکز داده قرار دارد؛ شبکه‌ای با ۲۵۹۵ رک که ظرفیت آن به بیش از ۱۰۳ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

نقش‌آفرینی همراه اول در مگاپروژه‌های راهبردی ملی

در بخشی از این گزارش اشاره شد که اپراتور اول تلفن همراه کشور از سال گذشته با راه‌اندازی رصدخانه پروژه‌های کلان ملی، عملا به بازوی تحلیلی دولت در مدیریت منابع استراتژیک تبدیل شده است. مدیرعامل همراه اول گفت زیرساخت مذکور مبتنی بر تحلیل داده بوده و حوزه‌های حیاتی نظیر کشاورزی، منابع آب و نظام ارجاع سلامت را تحت نظارت هوشمند قرار می‌دهد.

وی افزود: در بخش زیرساختی نیز مقولات مدیریت انرژی با قرائت هوشمند و توسعه لجستیک مدرن (مانند پلمب هوشمند بار) ادامه یافت. همزمان در پروژه شهر هوشمند، راهکارهای مدیریت ترافیک و هوشمندسازی کارخانه‌ها نیز در دستور کار این اپراتور قرار گرفت.

همچنین مطابق این گزارش، همراه اول در لایه خدمات شهروندی نیز با اجرای پروژه‌هایی مانند دستیار هوشمند کشاورزی، سامانه «دارو رسان» و سرویس‌های اعتباری و گردشگری، بر غنای زیست‌بوم دیجیتال ایرانیان افزوده است.

سرمایه‌گذاری در مدار توسعه دیجیتال

اخوان بهابادی با اعلام این که همراه اول از طریق شرکت «حرکت اول»، چتر سرمایه‌گذاری خود را بر بزرگترین بازیگران اقتصاد دیجیتال گسترانده است، عنوان کرد: از گروه دیجی‌کالا با فروش خالص ۱۲۷ همت تا فلای‌تودی با دسترسی به ۱.۵ میلیون اقامتگاه جهانی، بخشی از این پورتفوی قدرتمند هستند و پلتفرم‌های دیگری چون همراه مکانیک، آچاره، میاره و نبض را نیز در بر می‌گیرد.

همچنین در حوزه پلتفرم‌های ملی اشاره شد که پلتفرم «شاد» با میزبانی از ۲۴ میلیون بیشینه کاربر فعال ماهانه و «روبیکا» با ثبت رکورد خیره‌کننده ۱۷.۲ پتابایت ترافیک بیشینه روزانه و ۴۸ میلیون کاربر فعال، ستون‌های اصلی فضای مجازی کشور را شکل داده‌اند.

موتور جست‌وجوی «ذره‌بین» با میانگین ۵۶ میلیون پرس‌وجوی روزانه، جایگاه خود را در میان کاربران تثبیت کرده است.

علاوه بر پلتفرم‌های محتوایی، توسعه ابزارهای مالی در «اوانو» و «ستاره یک»، زنجیره خدمات دیجیتال همراه اول را تکمیل کرده است. این شبکه گسترده، از لجستیک سریع میاره تا خدمات تخصصی آچاره، نشان‌دهنده استراتژی همراه اول برای حضور در تمام ابعاد زندگی دیجیتال ایرانیان است.

اقتدار مالی در گذر از تلاطم‌ها

مطابق گزارش ارائه شده، سال ۱۴۰۴ برای همراه اول، سال تبدیل تهدیدها به فرصت توسعه و پایداری خدمات بود. این پایداری در لایه سودآوری نیز خود را نشان داد؛ به طوری که سود خالص شرکت اصلی با ۲۸ درصد رشد مواجه شد. نکته کلیدی برای سهامداران، جهش EPS از ۷۹۶ در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۱۷ ریال در سال ۱۴۰۴ بود. این افزایش پیامی روشن از سوی مدیریت مالی شرکت است که زیر بار تورم و نوسانات، نه تنها عقب ننشست، بلکه بازدهی سرمایه را تضمین کرد.

پرسش و پاسخ سهامداران در مجمع همراه اول

در ادامه جلسه، سهامداران همراه‌اول در فضایی شفاف و صمیمانه، دیدگاه‌ها و سوالات خود را به‌صورت رودررو و بی‌واسطه با مدیرعامل و اعضای هیأت‌رئیسه در میان گذاشتند.

مدیرعامل همراه اول در پاسخ به سوالی درباره ماهیت سرمایه‌گذاری این اپراتور در مجموعه دیجی‌کالا گفت که ورود ما به این مجموعه کاملا هدفمند بوده و نگاهی فراتر از یک سهامداری ساده به آن داریم. در واقع ما به دیجی‌کالا به چشم یک شریک استراتژیک نگاه می‌کنیم. وی با اشاره به تعاملات نزدیک دو مجموعه افزود: طی دو سال گذشته، با اعزام نمایندگان متعدد و تعریف برنامه‌های مشترک، تلاش کرده‌ایم ضمن حمایت همه‌جانبه از رشد دیجی‌کالا، از تبدیل شدن به عاملی برای کندی عملکرد این پلتفرم جلوگیری کنیم. خوشبختانه این مدل همکاری نتیجه‌بخش بوده و اکنون شاهد رشد سالانه بیش از ۱۰۰ درصدی در دیجی‌کالا هستیم که آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد.

همراه اول در پرفراز و نشیب‌ترین روزهای کشور، پایدار ماند

علی بقایی رییس هیات مدیره همراه اول نیز در این مجمع با اشاره به شرایط خاص سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این سال در مقایسه با سال‌های گذشته متفاوت بود و در کنار بیم و امیدها، حوادث و ایستادگی ملت ایران را در خود داشت.

وی افزود: در روزهای پر فراز و نشیب گذشته، خانواده بزرگ همراه اول حداکثر توان خود را برای خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفتند و با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، پایداری شبکه را حفظ کردند؛ به‌گونه‌ای که ارائه خدمات در سراسر کشور با نارسایی جدی مواجه نشد.

بقایی همچنین به توسعه سرویس‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، بومی‌سازی سامانه‌های شبکه و ارتقای سیستم‌های عملیاتی اشاره و تاکید کرد: مجموعه این اقدامات در نهایت به حفظ درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۴ منجر شد.

اعضای حقوقی هیأت‌مدیره همراه اول با رأی سهامداران تعیین شدند

پس از پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این شرکت رأس ساعت ۱۱ به ریاست اسدالله دهناد آغاز شد.

دستور جلسه این مجمع، «تعیین اعضای هیأت‌مدیره» بود که با رأی سهامداران به رأی‌گیری گذاشته شد.

بر اساس رأی‌گیری انجام‌شده، اعضای حقوقی در هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران برای دوره دو ساله آتی تعیین شدند.