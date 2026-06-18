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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

معاون فرماندار گناوه: تأمین زمین مسکن ملی پیگیری شد

معاون فرماندار گناوه: تأمین زمین مسکن ملی پیگیری شد

بوشهر- معاون فرماندار گناوه گفت: برای تأمین زمین متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان پیگیری هایی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر پنجشنبه در نشستی در فرمانداری بیان کرد:با برنامه‌ریزی های انجام شده، برای تأمین زمین متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان پیگیری هایی در حال انجام است و با توجه به توافقات صورت گرفته، تلاش می‌شود پس از سالها، متقاضیان از بلاتکلیفی درآیند و موضوع تأمین و واگذاری زمین به سرانجام برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه گفت: در این راستا با پیگیری‌های به عمل آمده، مقرر شده است با الحاق اراضی به محدوده شهر بندرریگ، ضمن حل مشکل زمین برای طرح های ملی مسکن، زمینه توسعه شهر بندر ریگ نیز فراهم گردد.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام شده از نقاط مختلف اراضی مورد نظر، تأکید کرد: بررسی‌های لازم برای تسریع در روند تأمین و واگذاری زمین انجام شده و دستگاه‌های مسئول موظف هستند اقدامات اجرایی را با جدیت دنبال کنند.

واگذاری چندین فاز واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا شهریور

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری همچنین از واگذاری چندین فاز از واحدهای مسکونی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا شهریور خبر داد.

وی در پایان خواستار تعیین تکلیف وضعیت ساکنان مجتمع‌های سازمانی راه و شهرسازی شد و بر تسریع در رسیدگی به این موضوع تأکید کرد.

کد مطلب 6864282

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