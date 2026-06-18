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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

برگزاری آیین شیرخوارگان حسینی در ۲۵۰ نقطه البرز

برگزاری آیین شیرخوارگان حسینی در ۲۵۰ نقطه البرز

البرز _ دبیر اجرایی مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی در استان البرز گفت: بیست و چهارمین همایش شیرخوارگان حسینی در ۲۵۰ نقطه این استان برگزار می شود.

وحید آقاشریفی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش روز جمعه(29 تیر) مصادف با نخستین جمعه از ماه محرم، از ساعت هشت صبح در مصلی کرج برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه همایش شیرخوارگان حسینی در دیگر شهرستان‌های استان هم برگزار می‌شود، افزود: هشتگرد، نظرآباد، مشکین دشت، کمالشهر، مسجد جامع رجایی شهر، هیئات رزمندگان غرب، شرق و نورالشهدا، بقاع متبرکه و مهدیه کرج از جمله نقاطی هستند که برگزارکننده این مراسم هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه سال‌ گذشته شرایط جنگی بیش از امسال در کشور بود، و اوایل ماه محرم جنگ تمام شده بود، اظهارداشت : امیدواریم امسال شاهد استقبال خوبی از سوی مادران البرزی برای حضور در مراسم شیرخوارگان حسینی به همراه فرزندانشان باشیم.

وی گفت: هر ساله بیش از هفت هزار نفر در این آیین مذهبی در مصلای شهر کرج حضور می یابند و امسال شاهد استقبال بیشتری با دعوت حضرت علی اصغر(ع) خواهیم بود.

آقاشریفی افزود: هر ساله از سالروز ولادت حضرت علی اصغر(ع) مصادف با 9 رجب در 250 نقطه البرز از جمله مراکز خیریه شروع به دوخت لباس کودکان و نوزادان برای حضور در این مراسم آیینی می شود که برآورد می شود 30 هزار دست لباس برای امسال تهیه شده باشد.

کد مطلب 6864284

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