قرآن اهدائی نفیس چرمی در موزه مهرانه زنجان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا بهرامی، معرق کار زنجانی که قرآن نفیس و منحصر به فرد چرمی را با دستان هنرمندش خلق کرده، این قرآن نفیس را به موزه مهرانه زنجان اهدا کرده است.

نخستین‌بار در جهان معرق‌کاری قرآن روی ورق برنج منتقل و در نهایت روی چرم چسبانده شده است.

سهیلا بهرامی هنرمند این اثر در این مراسم، گفت: چرمِ صفحات از نوع طبیعی باکیفیت است که به صورت سفارشی و با ضخامت بسیار کم تهیه شده است.

وی اضافه کرد: نازک‌ بودن این چرم‌ها نه تنها به سبک بودن این کتاب کمک کرده بلکه ضخامت این اثر را به طرز چشمگیری کاهش داده است.

صنعتگر صنایع‌دستی زنجان گفت: تمامی مراحل این کار با دست انجام شده که تصاویر و فیلم‌های موجود، مستند بر این هنر است.

وی اظهار داشت: تک تک صفحات این کتاب با تذهیب‌های زیبا رنگ‌آمیزی شده است که چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.

صنعتگر صنایع‌دستی زنجان گفت: رنگ‌های استفاده شده در این تذهیب‌ها ضدآب و ضدخش است که کیفیت این اثر را دو چندان می‌کند.

بهرامی افزود: طراحی دور آیات و نام سوره‌ها و جزء و حزب هم با نقره‌کوبی انجام شده است و تک‌تک صفحات پوشش نازکی از نیم پلی استر دارد تا به کیفیت کار بیفزاید.

همچنین معاون وزیر فرهنگی در ادامه سفر خود از موزه مردم شناسی و رختشویخانه زنجان بازدید کرد.