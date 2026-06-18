قرآن اهدائی نفیس چرمی در موزه مهرانه زنجان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا بهرامی، معرق کار زنجانی که قرآن نفیس و منحصر به فرد چرمی را با دستان هنرمندش خلق کرده، این قرآن نفیس را به موزه مهرانه زنجان اهدا کرده است.
نخستینبار در جهان معرقکاری قرآن روی ورق برنج منتقل و در نهایت روی چرم چسبانده شده است.
سهیلا بهرامی هنرمند این اثر در این مراسم، گفت: چرمِ صفحات از نوع طبیعی باکیفیت است که به صورت سفارشی و با ضخامت بسیار کم تهیه شده است.
وی اضافه کرد: نازک بودن این چرمها نه تنها به سبک بودن این کتاب کمک کرده بلکه ضخامت این اثر را به طرز چشمگیری کاهش داده است.
صنعتگر صنایعدستی زنجان گفت: تمامی مراحل این کار با دست انجام شده که تصاویر و فیلمهای موجود، مستند بر این هنر است.
وی اظهار داشت: تک تک صفحات این کتاب با تذهیبهای زیبا رنگآمیزی شده است که چشم هر بینندهای را خیره میکند.
صنعتگر صنایعدستی زنجان گفت: رنگهای استفاده شده در این تذهیبها ضدآب و ضدخش است که کیفیت این اثر را دو چندان میکند.
بهرامی افزود: طراحی دور آیات و نام سورهها و جزء و حزب هم با نقرهکوبی انجام شده است و تکتک صفحات پوشش نازکی از نیم پلی استر دارد تا به کیفیت کار بیفزاید.
همچنین معاون وزیر فرهنگی در ادامه سفر خود از موزه مردم شناسی و رختشویخانه زنجان بازدید کرد.
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