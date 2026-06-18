https://mehrnews.com/x3cmYs ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ کد مطلب 6864382 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ بسته خبری شبانه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 20 MB کد مطلب 6864382 کپی شد مطالب مرتبط کلنگزنی ۳۶ کلاس درس جدید در جنوب سیستان و بلوچستان محرم؛ دانشگاه آزادگی و استقامت در دیار وحدت اسلامی ظرفیت جوجهریزی در مهرستان از مرز نیم میلیون قطعه گذشت پساب؛ ثروتی پنهان برای امنیت آبی و توسعه پایدار در سیستان و بلوچستان افتتاح ۳۰ گلخانه خانگی در مهرستان کلنگ احداث مدرسه شبانهروزی ۱۲ کلاسه روستای بزپیران بمپور به زمین زده برچسبها بسته خبری زاهدان مدرسه سازی مرغداری
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