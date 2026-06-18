افتتاح ۳۰ گلخانه خانگی در مهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح پروژه گلخانه‌های خانگی صبح پنجشنبه در شهرستان مهرستان با حضورمدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد.

این طرح با هدف توسعه مشاغل خانگی، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و تقویت معیشت خانوارهای روستایی اجرا شده و زمینه اشتغال مستقیم ۶۰ نفر را فراهم کرده است.

این پروژه به نمایندگی از ۳۰ واحد گلخانه خانگی در مجموع به مساحت ۹ هزار مترمربع و با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که گامی مؤثر در راستای جهش تولید، توسعه کشاورزی پایدار و تقویت اقتصاد خانواده‌ها در منطقه به شمار می‌رود.