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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

افتتاح ۳۰ گلخانه خانگی در مهرستان

افتتاح ۳۰ گلخانه خانگی در مهرستان

شهرستان - آیین افتتاح پروژه گلخانه‌های خانگی با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی در شهرستان مهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح پروژه گلخانه‌های خانگی صبح پنجشنبه در شهرستان مهرستان با حضورمدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد.

این طرح با هدف توسعه مشاغل خانگی، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و تقویت معیشت خانوارهای روستایی اجرا شده و زمینه اشتغال مستقیم ۶۰ نفر را فراهم کرده است.

این پروژه به نمایندگی از ۳۰ واحد گلخانه خانگی در مجموع به مساحت ۹ هزار مترمربع و با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که گامی مؤثر در راستای جهش تولید، توسعه کشاورزی پایدار و تقویت اقتصاد خانواده‌ها در منطقه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6863945

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