به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه فضاهای آموزشی در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان و ارتقای عدالت آموزشی در این مناطق، صبح پنجشنبه طی مراسمی با حضور مقامات استانی، مسئولین شهرستانی و محلی، کلنگ احداث مدرسه شبانه‌روزی ۱۲ کلاسه روستای بزپیران شهرستان بمپور به زمین زده شد.

این پروژه آموزشی با اعتباری بالغ بر ۷۹۰ میلیارد ریال و با زیربنای ۲۶۲۵ متر مربع طراحی شده و بر اساس استانداردهای نوین آموزشی احداث خواهد شد تا محیطی ایمن و استاندارد را برای تحصیل فرزندان این مرز و بوم فراهم آورد.

با بهره‌برداری از این واحد آموزشی، فضای تحصیلی استاندارد برای دانش‌آموزان چندین روستا فراهم می‌شود که این امر نقش بسزایی در جذب بازماندگان از تحصیل و کاهش تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های درس منطقه و بهبود کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری خواهد داشت.

