به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی سه پروژه آموزشی ۱۲ کلاسه در شهرستان‌های بمپور و جلگه چاه هاشم با مجموع اعتبار بیش از یک‌هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال و زیربنای بالغ بر ۵ هزار و ۳۷۵ متر مربع خبر داد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و نجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر بیان کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی، ارتقای سرانه فضای آموزشی و پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان مناطق جنوب استان، عملیات اجرایی سه پروژه آموزشی جدید شامل ۳۶ کلاس درس در شهرستان‌های بمپور و جلگه چاه هاشم آغاز شد.

وی اظهار داشت: پروژه نخست مدرسه ۱۲ کلاسه چگردک جلگه چاه هاشم با زیربنای ۱۲۸۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۳۸۵ میلیارد ریال است که نقش مهمی در افزایش ظرفیت آموزشی این منطقه خواهد داشت.

لک‌زایی تصریح کرد: عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه دخترانه صادقیه قاسم‌آباد بمپور با زیربنای ۱۴۷۰ متر مربع و اعتبار بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال آغاز شد.

وی با اشاره به سومین پروژه ادامه داد: مدرسه شبانه‌روزی ۱۲ کلاسه روستای بزپیران شهرستان بمپور نیز با زیربنای ۲ هزار و ۶۲۵ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۷۹۰ میلیارد ریال وارد مرحله اجرایی شده است که با بهره‌برداری از آن زمینه توسعه فرصت‌های آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق روستایی و کم‌برخوردار بیش از پیش فراهم خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها گامی مؤثر در تحقق نهضت توسعه فضاهای آموزشی، افزایش دسترسی دانش‌آموزان به محیط‌های استاندارد آموزشی و تقویت زیرساخت‌های تعلیم و تربیت در جنوب سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت مسئولان روند توسعه فضاهای آموزشی استان با شتاب ادامه خواهد یافت.