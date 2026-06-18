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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

ظرفیت جوجه‌ریزی در مهرستان از مرز نیم میلیون قطعه گذشت

ظرفیت جوجه‌ریزی در مهرستان از مرز نیم میلیون قطعه گذشت

شهرستان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: با افتتاح واحد جدید مرغداری در مهرستان، مجموع ظرفیت جوجه‌ریزی در این شهرستان از مرز ۵۱۵ هزار قطعه گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه با حضور جمعی از مسئولان در مهرستان به بهره‌برداری رسید.

این طرح تولیدی با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد ریالی راه‌اندازی شده و با آغاز به کار آن، برای ۸ نفر در منطقه اشتغال پایدار ایجاد شده است.

علیرضا دهمرده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: با افزوده شدن این واحد، تعداد مرغداری‌های فعال مهرستان به ۲۰ واحد رسید که در حال حاضر مجموع ظرفیت تولید این واحدها به ۵۱۵ هزار قطعه در هر دوره و تولید سالانه ۴ هزار و ۴۰۰ تن گوشت سفید افزایش یافته است.

وی بیان کرد: با افتتاح واحد جدید مرغداری در مهرستان، مجموع ظرفیت جوجه‌ریزی در این شهرستان از مرز ۵۱۵ هزار قطعه گذشت که گامی مهم در جهت ارتقای امنیت غذایی منطقه محسوب می‌شود.

دهمرده با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای تا پایان سال جاری تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ۱۰ واحد مرغداری جدید دیگر تا پایان سال در این شهرستان افتتاح خواهد شد. با بهره‌برداری از این واحدها، ظرفیت جوجه‌ریزی مهرستان به ۷۵۵ هزار قطعه دیگر افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: با تحقق این برنامه، مجموع تولید گوشت مرغ در مهرستان به ۶ هزار و ۵۰۰ تن در سال خواهد رسید که این رقم معادل ۲ برابر نیاز مصرفی شهرستان است و نقش مهمی در تنظیم بازار گوشت سفید استان ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6863948

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