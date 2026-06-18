محرم؛ دانشگاه آزادگی و استقامت در دیار وحدت اسلامی

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: با فرارسیدن ماه محرم، استان سیستان و بلوچستان، سرزمین وحدت و همدلی، یکپارچه سیاهپوش شده و حال و هوای معنوی خاصی بر آن حاکم گشته است.
در این دیار، آغاز ماه محرم با تجلی ارادت خالصانه مردم به ساحت مقدس امام حسین (ع) همراه است؛ در شهرهای مختلف استان، از زاهدان تا چابهار، مساجد، حسینیهها و تکایا با برپایی خیمههای عزا و نصب کتیبههای سیاه، میزبان خیل عاشقان اباعبدالله (ع) هستند.
در سیستان و بلوچستان، عزاداری محرم فراتر از یک آیین سنتی، تبلور وحدت شیعه و سنی در سوگ آزادمردی است که پیامش مرزهای مذهبی را درنوردیده است.
محرم، نه تنها زمانی برای زنده نگاه داشتن یاد حماسهی کربلا، بلکه فرصتی برای بازخوانی درسهای بزرگ آزادگی، ایثار، حقطلبی و ایستادگی در برابر ظلم است.
محرم، بستری برای احیا ارزشهای انسانی و الهی
حجتالاسلام والمسلمین سعید جانآبادی، معاونت فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بیان کرد: محرم امسال به دلیل شرایط ویژه کشور و شهادت رهبر انقلاب اسلامی به دست رژیم آمریکایی صهیونیستی، با تمام محرمهای گذشته تفاوتی بنیادین دارد و همین امر، اهمیت حضور آگاهانه و پرشور مردم در عزاداریهای میدانی را دوچندان کرده است.
وی اظهار داشت: در طول تاریخ، مجالس عزاداری امام حسین (ع) همواره بستری برای احیا ارزشهای الهی و انسانی بوده است؛ تفاوت محرم امسال در هجمه سنگین رسانهای و شناختی دشمن است که با توجه به شرایط جنگی کشور تلاش میکند نسل جوان را از این سرمایه عظیم روحی جدا کند.
حضور مردم در مجالس و اجتماعات دشمن را مایوس میکند
حجتالاسلام جانآبادی تصریح کرد: حضور فیزیکی در دستههای عزاداری میدانی اهمیت مییابد؛ چرا که عظمت یک ملت در صحنه خیابانها رقم میخورد و این تصاویر است که به سراسر جهان مخابره میشود و پیام مقاومت حسینی را فریاد میزند؛ وقتی عزاداری در سطح شهر جریان پیدا کند «هیهات منا الذله» از یک باور قلبی به یک واقعیت غیرقابل انکار اجتماعی تبدیل میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دشمن از خیابانهای خلوت و میدانهای خالی از ندای یاحسین خرسند میشود؛ آنچه که دشمن را مایوس میکند حضور پر شور مردم و فراگیری صحیح درسهای مکتب عاشورا است.
معاونت فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی سیستان و در پایان با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش کشور را مدیون خون شهدا و محافل حسینی هستیم، گفت: از همه عاشقان اهل بیت (ع) دعوت میکنیم که محرم امسال را نه فقط به عنوان یک مناسک، بلکه به مثابه یک مأموریت الهی و انقلابی بنگرند و با حضور عفیفانه، باشکوه و میلیونی خود، تراز جدیدی از دینداری اجتماعی را به نمایش بگذارند.
محرم، ماه آزادگی و ایثار و فداکاری است
مرتضی عرب خالص، مدیر حوزههای علمیه خواهران سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با فرا رسیدن ماه محرمالحرام، ماه حزن و اندوه آلالله و ایام تجلی حماسه حسینی، بار دیگر نسیم معنوی کربلا در جان آزادگان جهان میوزد.
وی بیان کرد: ماه محرم رویش بذر آزادگی، ایثار و فداکاری در زمینی است که با خون پاک حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش آبیاری شد تا درخت اسلام ناب محمدی، همواره پویا و سرزنده باقی بماند.
حجت الاسلام عرب خالص اظهار داشت: محرم، فراتر از یک مناسبت تقویمی، دانشگاهی است که در آن درسهای بزرگی چون عدالتخواهی، پایبندی به ارزشهای اخلاقی و استقامت در مسیر حق ارائه میشود.
وی افزود: در این ایام، تکرار وقایع عاشورا، قلبهای مومنان را به هم پیوند میزند و روحیه ظلمستیزی، برادری و وحدت را در جامعه تقویت میکند.
حضور در مجالس عزاداری امام حسین(ع) تمرینی برای همدلی و هم افزایی
مدیر حوزه های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان ادامه داد: برکات این ماه بیشمار است؛ ماه محرم، زمان بازخوانی پیوند میان انسان و خالق از طریق توسل به درگاه الهی و الگوبرداری از مکتب اهلبیت (ع) است.
وی گفت: فرصتهایی که در این ایام برای تهذیب نفس، تقویت وحدت اجتماعی و خدمت به خلق فراهم می شود، در هیچ زمان دیگری به این وسعت یافت نمیشود؛ حضور پرشور مردم در مجالس روضه و تعزیه، تنها یک حضور آیینی نیست، بلکه تمرینی برای همدلی، نوعدوستی و همافزایی برای حل چالشهای اجتماعی در پرتو آموزههای علوی و حسینی است.
حجت الاسلام عرب خالص بیان کرد: در شرایط کنونی جامعه، تمسک به فرهنگ عاشورا بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ فرهنگ عاشورا، نسخهای شفابخش برای عبور از ناملایمات و تقویت امید، صبر و استقامت است؛ ماه محرم به ما میآموزد که با تکیه بر ایمان قلبی و اخلاص، میتوان بر بزرگترین موانع غلبه کرد و نور امید را برای آیندگان باقی گذاشت.
وی در پایان تصریح کرد: با حفظ حرمت این ایام، می توان از ظرفیتهای بینظیر محرم برای ترویج اخلاق، گسترش فرهنگ ایثار و کمک به نیازمندان بهره برد.
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