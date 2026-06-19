درخواست تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با بلژیک از سوی آمریکا رد شد!

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال با انتشار متنی به فرهم نبودن شرایط برای سفر دوروز زودتر به لس انجلس برای برگزاری دومین دیدار در جام جهانی اعتراض کرده است.
در مطلب فدراسیون آمده است: در حالی که کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران از پیش برنامه آمادهسازی خود برای مسابقات را به فیفا اعلام کرده بود، محدودیتهای اعمالشده از سوی برگزارکنندگان، روند اجرای این برنامه را با مشکلاتی مواجه کرده است.
بر اساس برنامه اعلامی کادر فنی، تیم ملی برای دستیابی به بهترین شرایط فنی و بدنی، نیاز داشت دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از برگزاری مسابقه نیز روز بعد به محل استقرار خود بازگردد. با این حال، در دیدار نخست برابر نیوزیلند این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و ملیپوشان تنها یک روز پیش از مسابقه به شهر میزبان سفر کردند و بلافاصله پس از پایان بازی به محل اقامت خود بازگشتند.
این شرایط برای دیدار دوم تیم ملی برابر بلژیک نیز تکرار شده است. با توجه به اینکه این مسابقه ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی در لسآنجلس برگزار خواهد شد، فدراسیون فوتبال ایران با هدف فراهم شدن فرصت کافی برای تطبیق بازیکنان با شرایط مسابقه، انجام تمرین نهایی و تکمیل فرآیند آمادهسازی، درخواست کرده بود تیم ملی دو روز پیش از بازی راهی لسآنجلس شود.
با وجود دلایل فنی ارائهشده، این درخواست نیز مورد موافقت قرار نگرفت و تیم ملی ناچار است تنها یک روز پیش از مسابقه، یعنی روز شنبه به وقت محلی، به لسآنجلس سفر کند.
فدراسیون فوتبال ایران معتقد است این محدودیتها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیمهای شرکتکننده همخوانی ندارد و میتواند بر روند آمادهسازی فنی تیمها تأثیرگذار باشد. بر همین اساس، فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم، اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد.
تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیتها، برنامههای آمادهسازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد.
نظر شما