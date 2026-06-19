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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۰

جام جهانی ۲۰۲۶؛

واکنش فدراسیون فوتبال به انتشار تصویر جنجالی از محبی

واکنش فدراسیون فوتبال به انتشار تصویر جنجالی از محبی

در پی انتشار تصاویری منتسب به محمد محبی در برخی شبکه‌های اجتماعی، به اطلاع می‌رساند تصاویر مذکور کاملاً جعلی بوده و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تکنیک‌های دستکاری تولید شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، این تصاویر هیچ‌گونه ارتباطی با محمد محبی نداشته و انتساب آن‌ها به این بازیکن ملی‌پوش کاملاً نادرست است.

همچنین تأکید می‌شود هیچ رسانه رسمی و معتبری این تصاویر را منتشر یا تأیید نکرده و انتشار آن صرفاً در برخی صفحات و حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است.

متأسفانه تولید و انتشار محتوای جعلی با استفاده از فناوری‌های نوین، به ابزاری برای انتشار اطلاعات نادرست و آسیب به اعتبار اشخاص تبدیل شده است. از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و کاربران محترم درخواست می‌شود پیش از انتشار یا بازنشر چنین محتواهایی، نسبت به صحت و اصالت آن اطمینان حاصل کنند.

بدیهی است حق پیگیری قانونی در خصوص تولید، انتشار و بازنشر این تصاویر جعلی محفوظ خواهد بود.

کد مطلب 6864592

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
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      پاسخ
      به نظرم بعد از جام جهانی سید مهدی رحمتی رو که مربی جسوری هست و کار با جوونا رو هم بلده و بروز هم هست و الانم تیم نداره رو جایگزین قلعه نوعی کنیم حالا با هر نتیجه ای که تو این جام گرفت قلعه نوعی مربی خوبی بود ولی با انتخاب بلزیکنای مسن ثابت کرد تصمیم گیرنده خوبی نیست و مشاورین خوبی رو هم انتخاب نمیکنه و مهم تر از همه جسارت و شهامت گذشتشو نداره

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