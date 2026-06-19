واکنش فدراسیون فوتبال به انتشار تصویر جنجالی از محبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، این تصاویر هیچ‌گونه ارتباطی با محمد محبی نداشته و انتساب آن‌ها به این بازیکن ملی‌پوش کاملاً نادرست است.

همچنین تأکید می‌شود هیچ رسانه رسمی و معتبری این تصاویر را منتشر یا تأیید نکرده و انتشار آن صرفاً در برخی صفحات و حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است.

متأسفانه تولید و انتشار محتوای جعلی با استفاده از فناوری‌های نوین، به ابزاری برای انتشار اطلاعات نادرست و آسیب به اعتبار اشخاص تبدیل شده است. از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و کاربران محترم درخواست می‌شود پیش از انتشار یا بازنشر چنین محتواهایی، نسبت به صحت و اصالت آن اطمینان حاصل کنند.

بدیهی است حق پیگیری قانونی در خصوص تولید، انتشار و بازنشر این تصاویر جعلی محفوظ خواهد بود.