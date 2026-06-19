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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۳

آغاز اجتماع شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر رضوی

آغاز اجتماع شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر رضوی

مشهد- اجتماع شیرخوارگان حسینی صبح جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی آغاز شد.

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فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6864569

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