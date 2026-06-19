https://mehrnews.com/x3cn4g ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۳ کد مطلب 6864569 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۳ آغاز اجتماع شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر رضوی مشهد- اجتماع شیرخوارگان حسینی صبح جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی آغاز شد. دریافت 10 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6864569 کپی شد مطالب مرتبط شور حسینی در مساجد مشهد؛ میدانداری نوجوانان در آیینهای محرم عهدِ مادری با طفلِ کربلا؛ روایتی از نذرنامهخوانی در شیرخوارگان حسینی حضور کودکان سراسر کشور در مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم رضوی عزاداری شب چهارم محرم در میدان شهدا مشهد روایت عزاداران حسینی استان یزد در حرم مطهر امام رضا(ع) لالایی مادران تبریزی برای کوچکترین شهید کربلا در صحن سیدحمزه عزاداری شب چهارم محرم در حرم مطهر امام رضا(ع) برچسبها شیرخوارگان حسینی حسینیه ایران مشهد حرم امام رضا (ع)
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