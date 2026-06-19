خبرگزاری مهر، گروه استان ها - عاطفه وفاییان:اجتماع «شیرخوارگان حسینی» تجلی‌گاه پیوند عمیق نسل‌های نوپا با مکتب سرخ عاشورا و سیره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است. در این میان، آیین «نذرنامه خوانی» که هم‌زمان با این مراسم برگزار می‌شود، قلب تپنده و معنوی این رویداد به شمار می‌رود؛ جایی که مادران با قلبی سرشار از امید و ایمان، نوزادان خود را با قرائت پیمان‌نامه‌ای خالصانه، نذر یاری حضرت علی‌اصغر (ع) و سربازی در رکاب حضرت حجت (عج) می‌کنند.

این حرکت مردمی که از سال ۱۳۸۲ با رویکردی فرهنگی و خانوادگی پایه‌گذاری شده، اکنون به شبکه‌ای گسترده در اقصی نقاط جهان تبدیل شده است تا پیام مظلومیت و عزت‌طلبی جبهه حق را از گلوی کوچک‌ترین سرباز کربلا به گوش جهانیان برساند. گزارش پیش رو، با نگاهی به فعالیت‌های مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) در خراسان رضوی و بررسی دیدگاه‌های کارشناسان دینی، به تبیین جایگاه این نهضت خانوادگی و نقش آن در تربیت نسلی متعهد و ایستاده در برابر ظلم می‌پردازد.

نذرنامه‌ای به نام حضرت علی‌اصغر(ع)

مصطفی صداقت، مسئول مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) در خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی، مادران با قرائت نذرنامه نوزادان خود را نذر حضرت علی‌اصغر می‌کنند.

مسئول مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) در خراسان رضوی بیان کرد: تاریخچه مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد که به همت آقای منافی‌پور و با رویکردی فرهنگی و خانوادگی پایه‌گذاری شد. این حرکت که از تهران آغاز شده بود، به مرور زمان در سطح استان‌ها گسترش یافت.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های این مجمع در استان خراسان رضوی کاملاً مردمی و با حمایت خیرین اداره می‌شود، گفت: ما برای تأمین مالی به نهادها و دستگاه‌های دولتی متکی نیستیم و تلاش داریم مردمی‌بودن مراسم حفظ شود. در همین راستا، سال گذشته موفق به شناسایی حدود ۱۶۰ هیئت در شهر مشهد و مناطق روستایی استان شدیم.

صداقت در بخش دیگری از سخنان خود به آیین‌های ویژه این مراسم اشاره کرد و گفت: علاوه بر نذرنامه خوانی که در پایان مراسم و با هدف وقف نوزادان به حضرت علی اصغر(ع) انجام می‌شود، ما در مشهد ابتکار جدیدی را از دو سال پیش آغاز کرده‌ایم. در این طرح، گروه‌هایی از بانوان با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، همزمان با روز شیرخوارگان به زایشگاه‌ها مراجعه کرده و لباس‌های متبرک را به نوزادانی که در همان روز متولد شده‌اند، هدیه می‌دهند.

مسئول مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) در خراسان رضوی با قدردانی از همکاری صمیمانه مجموعه علوم پزشکی در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: این اقدام که با استقبال گسترده مادران و کادر درمان مواجه شده، به یکی از بخش‌های اثرگذار برنامه تبدیل شده است؛ به طوری که حتی خانواده‌های بیماران بستری در بخش‌های دیگر نیز درخواست استفاده از این لباس‌ها را برای تبرک و توسل داشته‌اند.

وی تأکید کرد: شورای هیئات مذهبی بانوان و هیئت رزمندگان اسلام در این راه کمک بسیاری می‌کنند و این مجمع با شناسایی مستمر هیئت‌های جدید، در تلاش است شبکه گسترده‌تری را برای برگزاری باشکوه مراسم شیرخوارگان حسینی در سطح استان خراسان رضوی ایجاد کند.

شهادت حضرت علی‌اصغر (ع)؛ نماد تبلور مقاومت خانوادگی در جبهه حق

حجت‌الاسلام رضا حق‌پناه، استاد حوزه علمیه خراسان، در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی جایگاه حضرت علی‌اصغر (ع) در قیام اباعبدالله و پیوند آن با شرایط امروز جامعه پرداخت و با اشاره به حضور خانوادگی مردم تحت پرچم کشور، این پدیده را الهام‌گرفته از مکتب عاشورا دانست.

استاد حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه در جبهه حق برای پیروزی حقیقت، سن و سال ملاک نیست، اظهار کرد: انسان معصومی چون سالار شهیدان و فرزندان خردسالش در این راه فدا می‌شوند تا دین باقی بماند. امام حسین (ع) با استقبال از شهادت فرزندش، او را «قربانی» راه خدا نامید؛ قربانی که اگر از اموال یا تعلقات دیگر بود، هرگز چنین اثر ماندگاری در تاریخ نمی‌گذاشت.

وی کشتن طفل شیرخوار را در تمام ادوار تاریخ نماد قساوت و بی‌فرهنگی دانست و افزود: در صحرای کربلا، دشمن حتی از جرعه‌ای آب برای طفلی بی‌گناه مضایقه کرد. این واقعه بزرگترین سند مظلومیت جبهه حق و توحش دشمن است. امروزه نیز می‌بینیم که دشمن در جنگ‌های مختلف، از هشت سال دفاع مقدس تا نبردهای اخیر، ابایی از گرفتن جان کودکان ندارد. این نشان‌دهنده آن است که دشمن با اسلحه مدرن خود، راهی جز کودک‌کشی پیش رو نمی‌بیند.

حق‌پناه گفت: اگر می‌خواهیم در راه حق مقاومت کنیم، باید بدانیم که تبیین اهداف و گذشتن از عزیزترین‌ها لازمه کار است. دشمن به خیال خود با شهادت علی‌اصغر (ع) خواست جلوی رویش یک منتقم و ادامه دهنده راه را بگیرد، اما غافل از اینکه هزاران علی‌اصغر در طول تاریخ روییدند که امروز یقه ظالم را رها نمی‌کنند.

استاد حوزه علمیه خراسان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نام‌گذاری فرزندان اشاره کرد و گفت: امام حسین (ع) در زمانی که دشمن از نام علی وحشت داشت، نام تمام پسران خود را علی گذاشت. امروز نیز خانواده‌هایی که پایمردانه در میدان حاضرند، با انتخاب نام‌هایی که مورد دوستی امام حسین (ع) است، در واقع در آرمان و حماسه حسینی شریک می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) اگرچه دردی جانکاه برای امام بود، اما شکوه حماسه حسینی را دوچندان کرد. امروز نیز دست انتقام الهی از آستین کسانی در خواهد آمد که دلباخته این شهدای مظلوم هستند و اجازه نخواهند داد خون‌های به‌ناحق ریخته شده پایمال شود.

علی‌اصغر (ع)؛ تجلی حضورِ خانواده‌ها در جبهه حق

حجت‌الاسلام مهدی حسن‌زاده نامقی، کارشناس دینی و مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر نهضت اباعبدالله الحسین (ع) را مدرسه‌ای برای درس‌آموزی عزت و آزادگی دانست و اظهار کرد: امام حسین (ع) با حضور تمامی یاران و اهل‌بیت خود در عرصه تقابل با جبهه کفر، درس بزرگی به بشریت دادند؛ این حضور همه‌جانبه، از حضرت علی‌اصغر (ع) تا حضرت زینب (س)، بیانگر این پیام است که انسان باید با تمام توان و هستی خود در برابر ظلم و بیدادگری بایستد.

این کارشناس دینی با اشاره به پیوند میان فرهنگ عاشورا و ایستادگی مردم در عصر حاضر، تصریح کرد: رهبر شهید ما در آخرین سخنرانی خود بر این نکته تأکید داشتند که مردم ما درس‌های شیعی خود را به خوبی فراگرفته‌اند و آموخته‌اند که چگونه در برابر حوادث، مانند ذوالفقاری در دست ولی زمان عمل کنند. این بصیرت، محصول تربیت در مکتب امام راحل (ره) و شهیدان است.

وی حضور مادران به همراه نوزادانشان در عرصه‌های اجتماعی و تجمعات شبانه را تبلوری از درس‌های کربلا خواند و افزود: دیدن مادرانی که با طفلان شیرخواره خود در صحنه حضور دارند و در حالی که نوزادانشان پرچم در دست دارند، نشان‌دهنده تربیت نسلی است که برای دفاع از حق و ولایت آماده‌اند.

حسن زاده به برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی اشاره کرد و گفت: این همایش بزرگ در ۹ هزار نقطه در ۵ قاره جهان و ۴۵ کشور برگزار خواهد شد.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: مادران با حضور در این جلسات، طفلان خود را نذر یاری امام زمان (عج) کرده و با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولی‌فقیه تجدید عهد می‌کنند و این اقدام خاری در چشم دشمنان اسلام و گامی بلند برای بسترسازی ظهور حضرت حجت (عج) خواهد بود.