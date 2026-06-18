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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

روایت عزاداران حسینی استان یزد در حرم مطهر امام رضا(ع)

روایت عزاداران حسینی استان یزد در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم تصاویری از عزاداران حسینی استان یزد در حرم حسینیه مطهر امام رضا(ع) را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6864411

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