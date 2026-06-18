https://mehrnews.com/x3cmZ3 ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6864411 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ روایت عزاداران حسینی استان یزد در حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم تصاویری از عزاداران حسینی استان یزد در حرم حسینیه مطهر امام رضا(ع) را مشاهده می کنید. دریافت 18 MB کد مطلب 6864411 کپی شد مطالب مرتبط شور حسینی در مساجد مشهد؛ میدانداری نوجوانان در آیینهای محرم سینه زنی با نوای محلی مازنی در حرم مطهر امام رضا(ع) مراسم علمگردانی کاشمریها در محفل عزای حضرت اباعبدالله(ع) در حرم رضوی آغاز اجتماع شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر رضوی بازخوانی درس های عاشورا در تجمعات شبانه مردم مشهد محرم در حرم مطهر امام رضا(ع)؛ از شیرخوارگان تا شام غریبان امام حسین(ع) برچسبها حسینیه ایران مشهد حرم امام رضا (ع)
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