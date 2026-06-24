سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان، اظهار کرد: در بخش منازل مسکونی، تسهیلات بر اساس نوع آسیب و میزان خسارت تعیین شده است.

وی افزود: آسیب‌های واردشده به واحدهای مسکونی در چند دسته بررسی شده است؛ بخشی مربوط به خسارت‌های جزئی مانند آسیب به شیشه، در و پنجره بوده که اقدامات مربوط به آن تقریباً به پایان رسیده است. بخش دیگر شامل آسیب‌های متوسط بوده که نیازمند انجام تعمیرات عمرانی است و در این موارد نیز روند پرداخت و انجام اقدامات در حال پیگیری است.

علوی ادامه داد: در مواردی که تخریب کلی اتفاق افتاده، موضوع تخریب و نوسازی ساختمان‌ها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بخشی از حمایت‌ها مربوط به کمک‌هزینه خرید لوازم و وسایل منزل است که پس از کارشناسی پرداخت می‌شود و سقف این کمک‌هزینه تا ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده، هرچند ممکن است بر اساس ارزیابی کارشناسان مبلغ پرداختی کمتر باشد.

پرداخت ودیعه مسکن برای خانوارهای در انتظار آماده‌سازی واحدها

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران درباره کمک‌های مربوط به اسکان موقت نیز گفت: برای افرادی که همچنان در هتل‌ها مستقر هستند و آماده شدن ساختمان محل سکونتشان زمان می‌برد، ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: میزان این ودیعه متناسب با موقعیت ملک آسیب‌دیده و شرایط کارشناسی تعیین می‌شود؛ بنابراین مبلغ آن برای همه افراد یکسان نیست و بر اساس شرایط هر واحد مسکونی پرداخت خواهد شد.

علوی با بیان اینکه در بخش تعمیرات جزئی روند کار تقریباً تکمیل شده است، گفت: در پرداخت کمک‌های مربوط به مسکن نیز بخش زیادی از مبالغ انجام شده و کمک‌هزینه خرید تجهیزات و وسایل نیز در حال پرداخت است.

آواربرداری واحدهای مسکونی تقریباً به پایان رسیده است

وی درباره وضعیت آواربرداری ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز اظهار کرد: آواربرداری در بخش منازل مسکونی تقریباً به پایان رسیده و اگر موردی باقی مانده باشد، بیشتر به دلیل اختلافات میان مالکین برخی ساختمان‌هاست؛ برای مثال ممکن است در یک ساختمان چند واحدی، مالکان هنوز درباره نحوه اقدام به جمع‌بندی نرسیده باشند.

علوی تأکید کرد: در مجموع، روند رسیدگی به خسارت‌های مسکونی در حال پیشرفت است و موارد باقی‌مانده عمدتاً مربوط به مسائل حقوقی و اختلافات مالکیتی است.