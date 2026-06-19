خطای انسانی عامل اصلی ۴ تصادف فوتی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسویپور گفت: این حوادث به مرگ یک عابر پیاده و ۳ موتورسوار انجامید. بررسیها نشان میدهد عدم توجه به جلو، عبور غیرمجاز از عرض بزرگراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و تغییر مسیر ناگهانی، عامل اصلی این رخدادها بوده است.
وی در توضیح تصادفات هفته گذشته گفت: متأسفانه در روز سهشنبه ۲۶ خردادماه، ۳ حادثه مرگبار در نقاط مختلف پایتخت ثبت شده است.
حادثه اول، سهشنبه ساعت ۱۶:۵۹: این سانحه در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم، قبل از پل شهید باکری، به وقوع پیوست. در این حادثه، راننده یک دستگاه سواری کوئیک به علت تغییر مسیر ناگهانی (نقض ماده ۱۱۹ آییننامه راهنمایی و رانندگی) با یک دستگاه موتورسیکلت که در مسیر خود در حال تردد بود، برخورد کرد و باعث واژگونی موتورسیکلت شد.
متأسفانه در پی این اتفاق، راننده موتورسیکلت (مردی ۴۱ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت صدمات وارده، در دم جان خود را از دست داد.
حادثه دوم، سهشنبه ساعت ۱۸:۵۸: این سانحه در بزرگراه چمران به جنوب، لاین BRT، نرسیده به خیابان ملاصدرا رخ داد. راننده یک دستگاه وانت نیسان به دلیل عدم رعایت مقررات حمل بار و ارتفاع بیش از حد بار، با موانع حاشیه مسیر برخورد کرد. بر اثر این اتفاق، بخشی از موانع با یک دستگاه موتورسیکلت که در همان مسیر در حال تردد بود، برخورد کرد.
در پی این حادثه، راننده موتورسیکلت (مردی ۶۴ ساله) کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و با زمین برخورد کرد که به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت صدمات وارده، در دم جان باخت.
حادثه سوم، سهشنبه ساعت ۲۰:۴۹: این حادثه در مسیر شرق به غرب بزرگراه فتح، نرسیده به بزرگراه شهید لشگری، اتفاق افتاد. راننده یک دستگاه سواری پژو به علت عدم توجه به جلو با عابر پیادهای که به صورت ناایمن در حال عبور غیرمجاز از عرض بزرگراه بود، برخورد کرد که در پی این اتفاق، عابر پیاده (مردی ۴۵ ساله) بر اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.
موسویپور در ادامه از آخرین تصادف فوتی ثبتشده در روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه خبر داد و گفت: حادثه آخر ساعت ۱۹:۲۵ در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید دوران، قبل از درِ سرخهحصار رخ داد. در این حادثه، راننده یک دستگاه سواری پژو به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه موتورسیکلت که در مسیر خود در حال تردد بود، برخورد کرد که باعث واژگونی موتورسیکلت شد. در این حادثه، راننده موتورسیکلت (نوجوانی ۱۷ ساله) بر اثر شدت ضربه جان خود را از دست داد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان اظهار داشت: بررسی حوادث هفته گذشته یک پیام روشن دارد؛ خطاهای کوچک انسانی، هزینههایی به اندازه یک عمر پشیمانی دارند. تغییر مسیرهای ناگهانی، نادیده گرفتن قوانین حمل بار و عبور از عرض بزرگراهها، همگی خطاهایی هستند که در یک لحظه جان عزیزان را میگیرند. فراموش نکنیم که پشت فرمان یا در قامت یک عابر، هر تصمیم ما در ترافیک، مستقیماً با جان خودمان و دیگران گره خورده است.
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