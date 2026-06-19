خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آئین سوگواره شیرخوارگان حسینی با حضور بانوان متدین و سوگوار دیار دارالمرحمه استان سمنان با شور و شکوه خاصی برگزار شد و بانوان حاضر در این رویداد معنوی در رسای شیرخواره شهید کربلا، بر سر و سینه زدند.

این آئین همزمان با فرا رسیدن اولین جمعه ماه محرم در مصلاها و مهدیه ها و مساجد شاخص سراسر استان سمنان برگزار و طبق گزارش ها، جمعیت کثیری از بانوان از آن استقبال کردند. رویدادی که بسیار هم مورد توجه هنرمندان و نویسندگان، عکاسان و اصحاب رسانه نیز قرار می گیرد و ذکر مصیبتی از دل سوخته حضرت رباب(س) است.

شیرخوارگان در اقصی نقاط استان سمنان

این مراسم صبح امروز با حضور باشکوه بانوان متدین استان سمنان در حالی برگزار شد که سایه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی در نخستین ماه محرم بدون ایشان بر این مراسم سنگینی می کرد.

بانوان استان سمنان در این مراسم محوری که در مرکز استان سمنان به میزبانی مصلای این شهرستان برگزار شد، با نوای مداح همراه و در سوگ رهبر شهید انقلاب عزاداری کردند.

همچنین رویداد بزرگ اجتماعات شیرخوارگان حسینی که به همت بنیاد بین المللی حضرت علی اصغر(ع) در سراسر ایران و ۴۵ کشور دیگر دنیا امروز برگزار می شود، ذکری از یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان استان سمنان را نیز در درون خود داشت.

شیرخوارگان حسینی صبح جمعه همزمان با ۹ هزار و ۵۰۰ نقطه دیگر در این عالم خاکی در شهرهای استان سمنان در حالی برگزار شد و بانوان دلداده و عاشق اهل بیت(ع) بر تن نوزادان خود لباس های حضرت علی اصغر(ع) تن کردند تا دل هایشان را در کنار دل امام حسین(ع) و مادرش حضرت رباب(س) بگذارند.

همزمان با فرا رسیدن اولین جمعه ماه محرم

بانوان متدین استان سمنان در این مراسم در کنار البسه حضرت علی اصغر(ع)، سربندها و پیشانی بندهایی را نیز مزین به نام این شهید شیرخوار دشت کربلا را بر سر نوزادان شان بسته بودند.

رئیس مجمع بین‌المللی حضرت علی اصغر(ع) استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خبرهای واصله از سراسر استان نشان می دهد که بانوان متدین ما استقبال بسیار خوبی از این رویداد معنوی داشته اند، گفت: این استقبال نشانه بصیرت و معنویت بانوان و مادران امروز ایران اسلامی است.

عباسعلی طالب بیدختی با بیان اینکه همایش شیرخوارگان حسینی به یاد حضرت علی اصغر(ع) امروز در سراسر استان سمنان برگزار شد، تاکید کرد: همزمان با نخستین جمعه ماه محرم این مراسم در استان و دیگر نقاط کشورمان و حتی ۴۵ کشور خارجی دیگر در دست برگزاری است و بانوان متدین و خداجوی عاشق اهل بیت(ع) در رسای شیرخواره شهید دشت کربلا عزاداری می کنند.

حضور باشکوه بود

رئیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در استان سمنان با بیان اینکه این مراسم همچنین نمادی از استقامت و ولایتمداری و از خودگذشتگی است که پیام کربلا را در درون خود دارد، افزود: برای برگزاری باشکوه این مراسم نزدیک به ۹ هزار دست لباس نیز بین بانوان حاضر توزیع شد تا جلوه بصیری زیبایی نیز به آن ببخشد.

طالب بیدختی حضور بانوان استان را در این مراسم با شکوه توصیف کرد و تاکید داشت: مراسم محوری رویداد شیرخوارگان حسینی امروز صبح در مصلای بزرگ سمنان برگزار و بانوان استقبال باشکوه و پرشوری از آن داشتند.

وی با بیان اینکه در دیگر نقاط استان سمنان هم رویدادهای مشابهی همزمان با دیگر نقاط کشورمان برگزار شد، بیان داشت: در شاهرود و دامغان نیز مراسم باشکوهی در مسجد امام حسن(ع) و حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل(ع) و همچنین در میامی نیز رویداد معنوی شیرخوارگان در مسجد جامع برگزار شد.

روایت یک شهادت

حجت الاسلام محمد حسین پور کارشناس مسائل دینی و مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیام شهادت حضرت علی اصغر(ع) را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: در روایت ها سن ایشان را از یکروز تا سه سال و برخی اعلام کرده اند که ایشان شیرخواره بوده است اما آنچه اهمیت دارد این است که در ماجرای شهادت ایشان اوج قصاوت جبهه کفر و اتمام حجت امام حسین(ع) در برابر تمام کفر دیده می شود.

حسین پور با بیان اینکه رویداد عاشورا پیام رویارویی اسلام ناب با تمام کفر و قرائت های باطل بود که امروز نیز شاهد این رویارویی در دنیا هستیم، ابراز کرد: عدم اصلاح پذیری و اتمام حجت برای نبرد اهمیت روایت شهادت شیرخواره دشت کربلا است.

وی با بیان اینکه امروز نیز تمام کفر در برابر تمام حق ایستاده است، افزود: پیوند «مظلومیت» و «حقانیت» از یکسو و اصلاح ناپذیری و قساوت از سوی دیگر سبب شد تا روایت شهادت شیرخواره دشت کربلا برای همیشه در تاریخ ماندگار شود.

اکابر مجرمان

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به آیه شریفه ششم از سوره انعام که در آن خداوند می فرمایند «وَکَذَٰلِکَ جَعَلْنَا فِی کُلِّ قَرْیَةٍ أَکَابِرَ مُجْرِمِیهَا... ا.» بیان داشت: خداوند می فرمایند و همچنین ما قرار دادیم که در هر دیاری رؤسای بدکار ستمگر (با مردم آنجا) مکر اندیشند، و در حقیقت مکر جز با خویشتن نمی‌کنند و به این هم آگاه نیستند. یعنی قومی که جز مکر و دشمنی با شما نداردا و این دشمنی اثبات شده و تاریخی است و همانطور که امروز شاهد تقابل دو جبهه باطل و کفر هستیم.

حسین پور با بیان اینکه اثبات حقانیت از یک سو و اثبات اصلاح ناپذیری از سوی دیگر نشان می دهد که این دشمنی اکابر محرمان یا بزرگترین تبهکاران عالم که امروز هم در برابر ملت ایران اسلامی و جهان اسلام ایستاده، ریشه در تاریخ دارد و هرگر تمام نمی شود.

وی با بیان اینکه مکر و حیله گری برای ضربه زدن نهایی ویژگی این اکابر مجرمان است همانطور که به شیرخواره امام حسین(ع) و مادرشان یعنی حضرت رباب(س) رحم نکرده اند، افزود: این نوع از تقابل دو جبهه روایت ماجرای شهادت شیرخواره دشت کربلا است که درس های زیادی در آن نهفته است.

در لباسی متبرک

بانوان امروز لباس های زیبایی را برای تبرک بر تن فرزندان شیرخوارشان کرده اند لباس هایی شبیه به البسه عربی که با رنگ های سبز و مشکی و چفیه های سفید چهارخانه رنگ و روی جالبی به مراسم بخشیده است. زهرا میرمحمدی یکی از خانم هایی است که فرزند شیرخوار خود را به این مراسم آورده و در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: فرزند من سال گذشته چند روزه بود که این مراسم برگزار شد در نتیجه از همان وقع تصمیم گرفتم که سال بعد در این رویداد بزرگ شرکت کنم که البته یکی از گلایه های ما این است که این مراسم در شاهرود به درستی اطلاع رسانی نشد و ما ابتدا فکر کردیم مانند سال قبل در مهدیه است اما یکباره متوجه شدیم در مسجد امام حسن(ع) است و ای کاش مراسم محوری با این عظمت بهتر اطلاع رسانی می شد.

یکی دیگر از حضار در این مراسم با بیان اینکه شهادت حضرت علی اصغر(ع) اوج حقانیت و مظلومیت امام حسین(ع) و خانواده ایشان را در دشت کربلا روایت می کند، بیان کرد: ادم باید حتماً مادر یا پدر شود تا بتواند درد دل رباب(س) و امام(ع) را درک کند و من خودم تجربه مواجهه با این موضوع را تا زمانی که مادر نشدم، درک نکردم.

سمیه اشرفی که دانشجوی ارشد و مادر یک نوزاد ۱۸ ماهه است، می افزاید: روایت شهادت حضرت علی اصغر(ع) اوج رذالت جبهه کفر و اوج مظلومیت اما ایستادی جبهه حق است و امروز هم در این وانفسای دنیای امروزی شاهد این نوع تقابل هستیم.