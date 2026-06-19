شیخ حسین انصاریان: قرآن و اهل بیت یک حقیقت واحد و بدون تفکیک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین انصاریان در چهارمین روز از عزاداری‌های حسینیه هدایت با اشاره به پیوند ناگسستنی قرآن و اهل بیت اظهار داشت: تا ابد امکان جدایی میان قرآن و اهل بیت وجود ندارد. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید نوری را برای همه شما نازل کرده‌ام که این نور مبین و روشنگر تمام حقایق در دنیا و آخرت است.

وی افزود: در زیارت جامعه کبیره که مورد تأیید همگان است، خطاب به اهل بیت آمده که ذاتاً خداوند شما را نور آفریده و خلقت نوری شما بر تمام مخلوقات عالم مقدر شده است. علما و عقلا ثابت کرده‌اند که دو نور در عالم وجود خارجی ندارد؛ نور در این عالم یکی است و اگر جمع بسته شود، جمع حقیقی نیست بلکه مجازی است. مبدأ و حقیقت نور، پروردگار است و در قرآن می‌خوانیم که الله نور السماوات و الارض است. اولین چیزی که خدا خلق کرد، نور وجودی محمدی بود.

این نور در خانه‌ای است که خانواده‌ای در آن زندگی می‌کنند و نه خرید و فروش‌های گسترده و نه معاملات معمولی، آنان را از یاد خدا، نماز و زکات غافل نمی‌کند. قلب این خاندان از روزی که جهان زیر و رو می‌شود پر است. طبق آیات قرآن، این نور همان اهل بیت هستند که یک وجهه آن انسان کامل و وجه دیگر آن وحی است؛ این یک حقیقت واحد و غیرقابل تفکیک است.

انصاریان خاطرنشان کرد: زمانی اختلافی در مدینه رخ داد و امام باقر علیه السلام فرمودند من این ۴۰۰ درهم را نقد پرداخت کرده‌ام. طرف مقابل پرسید آیا شاهد داری؟ ایشان فرمودند خیر. وقتی از ایشان خواسته شد قسم بخورند، پاسخ دادند پدرم فرمود برو از خانه ۴۰۰ درهم بیاور و دعوا خاتمه یافت. در راه بازگشت به پدر عرض کردم چرا قسم نخوردید؟ ایشان فرمودند پسرم، آیا نام خدا را در معرض ۴۰۰ درهم قرار دهم؟ من دنیا را با نام خدا عوض نمی‌کنم.

وی تصریح کرد: چهره نورانی اهل بیت با قرآن یک واحد غیرقابل تجزیه و جدایی‌ناپذیر هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نفرمودند این دو را از هم جدا نکنید، بلکه فرمودند از این دو جدا زندگی نکنید. نه قرآن به تنهایی سعادت شما را رقم می‌زند و نه اهل بیت به تنهایی؛ شما بدون اهل بیت نمی‌توانید قرآن را بفهمید.

این سخنران مذهبی یادآور شد: امام علی علیه السلام در جنگ صفین به یاران خود فرمودند گول عمرو عاص را نخورید که قرآن کاغذی را بالای نیزه کرده است. ایشان تأکید کردند قرآن من هستم، اما یاران راضی نشدند و گفتند ما فقط با یک واقعیت برمی‌گردیم و آن اینکه اقرار کنی کافر شده‌ای و توبه کنی.

وی در پایان با اشاره به سوره حجرات گفت: در این سوره آمده است دل‌هایتان را به خدا گره بزنید، گره‌ای غیرقابل باز شدن. شب عاشورا حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بیعت را از یاران برداشت و فرمود بروید، اما آنان گفتند بعد از شما هر پلک زدنی حرام است؛ این همان گره محکم الهی است.