روایت تکان دهنده شیخ انصاریان از راز غروب ایمان و شرط بقای نور ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین انصاریان در هفتمین روز از برنامه عزاداری حسینیه هدایت با تشریح فلسفه تجلی نور الهی در عالم هستی بر این نکته تاکید کرد که خداوند بر اساس حکمت و علم خود به هر موجودی به اندازه ظرفیت و استعدادهای وجودی اش توان دریافت تجلیات نورش را داده است و اگر این جلوه یک لحظه تعطیل شود تمام جهان متلاشی خواهد شد.

شیخ حسین انصاریان با اشاره به داستان حضرت موسی و حضرت شعیب گفت: حضرت موسی بیست شبانه روز از میان دره ها و کوه ها راه آمد تا ماموران فرعون او را دستگیر نکنند و در این مدت تنها از علف های بیابان تغذیه کرد تا اینکه به چاهی رسید و چوپان ها در حال آب دادن به گوسفندانشان بودند و دو دختر نیز کناری ایستاده بودند. موسی با مشاهده این صحنه سطل بزرگی را به درون چاه انداخت و آب را بالا کشید.

وی افزود: این دختران با وقار کامل رفت و آمد می کردند و در قرآن نیز به زنان توصیه شده است که تبرج و جلوه گری نکنند. دختران به پدرشان شعیب گفتند جوانی را دیدیم که هم از ظرفیت و قدرت بالایی برخوردار است و هم امانت دار است زیرا حتی یک بار به ما نظر نینداخت. این ظرفیت بالا باعث شد تا موسی به عنوان سومین پیامبر اولوالعزم در کوه طور انتخاب شود.

این استاد اخلاق با بیان خاطره ای از تجلی نور حق در کوه طور تصریح کرد: خداوند به موسی فرمود به کوه نگاه کن به محض اینکه جلوه اشد ربوبی به کوه تابیده شد کوه کاملا متلاشی شد و گرد و غبار به باد رفت و موسی از شدت این صحنه غش کرد.

وی در ادامه به جایگاه اهل بیت اشاره کرد و گفت: اگر اباعبدالله پرده از رخسار وجودش بردارد چشمی در عالم طاقت دیدنش را نخواهد داشت و نور اهل بیت به اندازه ظرفیت و استقامت ما به ما می رسد.

واعظ مشهور تهرانی با استناد به کلام امام باقر علیه السلام تاکید کرد: امام باقر به شدت اصرار می کنند که این نور را نگهداری کنید وگرنه از افق وجودتان غروب می کند و انسان بی دین می شود و از عبادت متنفر خواهد شد و با شنیدن نام خدا رنج می کشد.

وی افزود: امام باقر می فرمایند به ما کمک کنید تا این نور را با پاکدامنی پرهیز از گناه و گوش به فرمانی در عبادت حق و خدمت به خلق نگهداری کنیم زیرا اگر اجازه دهید این نور غروب کند غرق در تاریکی های مختلف خواهید شد.

شیخ انصاریان به نقل از حضرت هادی علیه السلام درباره آثار نورانیت اهل بیت برای مردم بیان کرد: کلام نور زندگی را نورانی می کند و کار شما در دنیا تا زمانی که شهید شده اید هدایتگری بوده است.

وی به نقل داستانی تکان دهنده پرداخت و گفت: روزی خان ستمگری به شیعه ای ستم کرد و آن شیعه به نجف رفت و کنار ضریح امیرالمومنین نشست و از ظلم خان شکایت کرد و چند ساعتی گریه کرد تا اینکه خوابید و امیرالمومنین را با چهره شاد دید اما حضرت فرمود من کاری به این خان ندارم و از من توقع نداشته باش.

شیخ حسین انصاریان افزود: آن شیعه شب دوم و سوم نیز همین خواب را دید و حضرت مجددا فرمود من کاری به او ندارم زیرا او روزی از نخلستان های دور رد می شد گنبد من را دید از اسب پیاده شد و تعظیم کرد و امیرالمومنین برای یک خان که شیعه اش را آزرده کرده به خاطر این احترام قائل شده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت انسان در برزخ اشاره کرد و گفت: وقتی وارد برزخ می شویم فضا از دنیای ما روشن تر است زیرا نور اهل بیت طلوع شدیدی می کند و در بهشت نیز هر روز می توان اباعبدالله را دید.

وی با اشاره به کلام ایت الله میرزا محمود کلیدشاهی اصفهانی خاطرنشان کرد: اولین کسی که در عالم روضه خوانده پروردگار است و اولین مستمع جبرایل و اولین کسی که گریه کرده نیز جبرایل بوده و سپس خداوند به جبرائیل گفت برای آدم این روضه را بخوان تا توبه اش را قبول کنم.