به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح جمعه در همایش شیرخوارگان حسینی که در مسجد ولی‌عصر (عج) بیجار برگزار شد، اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها، تربیت صحیح فرزندان است و اگر می‌خواهیم جامعه‌ای سالم داشته باشیم، باید از درون خانواده و از دوران کودکی به تربیت نسل آینده توجه ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به برخی آسیب‌های تربیتی در جامعه افزود: بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری، پرخاشگری، بی‌توجهی به والدین و ضعف مسئولیت‌پذیری در میان برخی نوجوانان و جوانان، ریشه در شیوه تربیت آنان دارد و خانواده‌ها باید بیش از گذشته به این موضوع توجه کنند.

امام جمعه بیجار با استناد به فرمایشات امام سجاد (ع) بیان کرد: آن حضرت بر سه اصل مهم در تربیت فرزند یعنی سلامت جسم، سلامت دین و سلامت اخلاق تأکید دارند و والدین باید این سه اصل را محور تربیت فرزندان خود قرار دهند.

فرهنگ انتظار در وجود کودکان نهادینه شود

وی با دعوت از مادران به تجدید عهد با امام عصر (عج) گفت: امروز بهترین فرصت است که مادران با امام زمان (عج) عهد ببندند فرزندان خود را به عنوان سربازان آن حضرت تربیت کنند و از همان سال‌های نخست زندگی، محبت اهل‌بیت (ع) و فرهنگ انتظار را در وجود آنان نهادینه سازند.

خورشیدی ادامه داد: برگزاری روضه‌های خانگی، هرچند کوتاه و ساده، نقش مهمی در تربیت دینی فرزندان دارد و اگر خانواده‌ها این سنت ارزشمند را در خانه‌های خود احیا کنند، آثار و برکات آن را هم در زندگی دنیوی و هم در آخرت مشاهده خواهند کرد.

وی با تأکید بر نقش مادران در شکل‌گیری شخصیت فرزندان تصریح کرد: مادر نخستین و مهم‌ترین مربی کودک است و نباید مسئولیت تربیت فرزند را به طور کامل به دیگران واگذار کند، بلکه باید خود با آگاهی، محبت و الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع)، فرزندش را پرورش دهد.

امام جمعه بیجار با اشاره به اهمیت رعایت آداب دینی در دوران شیرخوارگی افزود: بزرگان دین همواره بر تأثیر معنویت در تربیت کودک تأکید کرده‌اند و حتی رعایت طهارت و وضو هنگام شیر دادن، آثار عمیقی در شکل‌گیری شخصیت معنوی فرزند خواهد داشت.

لزوم توجه به آموزه‌های دینی از نخستین روزهای زندگی کودک

وی با نقل خاطره‌ای از زندگی علامه طباطبایی گفت: از مادر این عالم بزرگ پرسیدند راز موفقیت فرزندتان چه بود و ایشان پاسخ دادند که هرگز بدون وضو به فرزندم شیر ندادم؛ این نشان می‌دهد که توجه به آموزه‌های دینی از نخستین روزهای زندگی کودک، در آینده او تأثیرگذار خواهد بود.

حجت‌الاسلام خورشیدی در پایان با قدردانی از حضور مادران در همایش شیرخوارگان حسینی اظهار کرد: حضور مادران با شیرخوارگان خود در این اجتماع معنوی، تجدید میثاقی با حضرت علی‌اصغر (ع) و مکتب عاشورا است و امیدواریم همه خانواده‌ها با الگوگیری از فرهنگ اهل‌بیت (ع)، نسلی مؤمن، بااخلاق، بصیر و امام‌زمانی تربیت کنند.