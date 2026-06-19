همایش جهانی«شیرخوارگان حسینی» در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش جهانی شیرخوارگان حسینی همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در شهر همدان و دیگر نقاط استان با حضور گسترده مادران و نوزادان برگزار شد. این آیین معنوی که هر ساله به یاد کوچکترین شهید دشت کربلا، حضرت علیاصغر(ع)، برگزار میشود امسال نیز با شکوه خاصی در ۱۹۵ نقطه از استان همدان برپا شد.
مراسم اصلی از ساعت ۸ صبح در برخی از مهمترین اماکن مذهبی شهر همدان از جمله حسینیه امام خمینی(ره)، آستان مقدس شاهزاده حسین(ع) و امامزاده عبدالله(ع) آغاز شد و مادران با در آغوش داشتن نوزادان خود و پوشاندن لباسهای سبز و سربندهای یا علیاصغر(ع) در این آیین شرکت کردند.
در این مراسم، مداحان اهل بیت(ع) با مرثیهسرایی و ذکر مصائب واقعه عاشورا، به ویژه شهادت حضرت علیاصغر(ع)، فضای مراسم را آکنده از حزن و اندوه کردند و حاضران با یادآوری مظلومیت خاندان امام حسین(ع) به عزاداری پرداختند. همچنین سخنران این مراسم به تبیین فلسفه قیام عاشورا و نقش مادران در تربیت نسل عاشورایی پرداخت.
همایش جهانی شیرخوارگان حسینی نمادی از پیوند نسلهای آینده با فرهنگ عاشورا و پیام نهضت امام حسین(ع) دانسته میشود. مادران حاضر در این آیین با نذر و دعا برای سلامتی فرزندان خود و همچنین برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج) دست به دعا برداشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم همچنین یاد و خاطره شهدای دشت کربلا را گرامی داشتند و با نوحهخوانی و سینهزنی به عزاداری برای امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان پرداختند. در بخشهایی از این آیین نیز مادرانی که نذری داشتند، نذر خود را در میان جمعیت توزیع کردند.
همایش جهانی شیرخوارگان حسینی هر ساله همزمان با کشورهای مختلف جهانو در ایران نیز در هزاران نقطه با حضور پرشور خانوادهها برگزار میشود. برگزاری این آیین در ۱۹۵ نقطه از استان همدان نشاندهنده ارادت مردم این دیار به ساحت مقدس اهل بیت(ع) و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا در میان نسلهای مختلف است.
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