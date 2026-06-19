امام جمعه هرمز: آمریکا به عنوان شیطان بزرگ قابل اعتماد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع این جزیره برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ماه عزای اهل‌بیت (ع) به بیان درس‌های قیام عاشورا پرداخت.

وی با تشبیه تقابل اصحاب امام حسین (ع) و لشکر یزید به رویارویی همیشگی حق و باطل، تصریح کرد: امروز لشکر اسلام شجاع‌ترین افراد با بهترین صفات را در خود دارد، در مقابل آمریکای جنایتکار و سپاه کفر دارای زشت‌ترین زندگی هستند که نمونه آن رسوایی جزیره اپستین است. قیام امروز سپاه اسلام، امتداد مبارزه عاشوراست و تا ظهور حضرت حجت ادامه خواهد داشت.

امام جمعه هرمز با تأکید بر اینکه بزرگترین معروف، حفظ جمهوری اسلامی و بزرگترین منکر تضعیف نظام است، خاطرنشان کرد: بزرگترین کمک به دشمنان، تضعیف نظام با فرهنگ غلط و اشتباهات است و باید با اتحاد و همدلی در مقابل دشمن ایستادگی کرد.

رستاخیز فریضه امر به معروف و نهی از منکر را انسان‌ساز و جامعه‌پرداز خواند و گفت: این وظیفه در سطح همگانی بر عهده تک تک افراد و در سطح حاکمیتی بر عهده قوه قضائیه برای جلوگیری از فساد و حفظ حقوق مردم است.

وی همچنین به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق تأکید کرد و برگزاری روضه‌های خانگی و زیارت عاشورا را از بهترین راه‌های ترویج فرهنگ عاشورا و آشنایی فرزندان با اهل‌بیت (ع) دانست.

امام جمعه هرمز در بخش دیگری از سخنان خود درباره تفاهم‌نامه و مذاکرات، ضمن تأکید بر دوری از دو افراط خوش‌بینی و بدبینی، گفت: آمریکا شیطان بزرگ است و قابل اعتماد نیست، هر لحظه امکان دارد برخلاف تفاهم عمل کند. به فرموده رهبر معظم انقلاب، تیم مذاکره‌کننده با دلسوزی و حسن نیت وارد مذاکرات شده است، لذا نباید تخریب کرد و باید انسجام و وحدت را حفظ نمود.

وی افزود: مسئولیت مذاکرات بر عهده دولت و تیم مذاکره‌کننده است، اما امام و امت ناظر بر اجرای شروط هستند و اگر مذاکرات به نفع مردم و جبهه مقاومت پیش نرود و شروط اجرا نشود، جمهوری اسلامی راه دیگری را انتخاب خواهد کرد.

رستاخیز در پایان، قیام امام حسین (ع) را بزرگترین و پرمعناترین حادثه تاریخ دانست که عالم را بیدار می‌کند و گفت: درس عاشورا برای همه ملت‌ها، مقاومت در برابر طاغوت و کفر است. امام حسین (ع) به ما آموخت که در برابر ظالم سکوت نکنیم و امروز که طاغوت جنگ وجودی را علیه ما آغاز کرده، باید تا پای جان ایستادگی کنیم تا زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) فراهم شود.