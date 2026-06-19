۹۰ پرونده مرتبط با جنگ رمضان در زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه زنجان، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، اظهار کرد: ماه محرم، ماه حزن، اندوه و عزای اهل بیت (ع) و یادآور سبک زندگی حسینی است و امیدواریم همه مردم در مسیر فرهنگ عاشورا و سیره امام حسین (ع) حرکت کنند.

وی با اشاره به تقارن این ایام با هفته امر به معروف و نهی از منکر، افزود: این فریضه الهی تنها مطالبه از دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه از درون خانواده آغاز می‌شود و پدر و مادر نخستین مسئولان اجرای امر به معروف و نهی از منکر هستند و سپس این مسئولیت به جامعه گسترش پیدا می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان همچنین با گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، اضافه کرد: منافقان کوردل با ترور بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم و مسئولان کشور، جنایات بزرگی را رقم زدند، اما این اقدامات نه تنها خللی در مسیر انقلاب ایجاد نکرد بلکه موجب بصیرت بیشتر مردم شد.

وی با اشاره به شخصیت شهید بهشتی، گفت: امام خمینی (ره) فرمودند: بهشتی یک ملت بود برای ملت ما و مقام معظم رهبری نیز یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شهید بهشتی را تقوا دانسته‌ و تأکید کردند که تصورشان این است که شهید بهشتی هرگز مرتکب گناه نمی‌شد؛ شخصیتی که در علوم مختلف، مدیریت، تعهد و خدمت به اسلام و مردم سرآمد بود.

فرجی‌برحق با اشاره به دیدار سالانه مسئولان قضایی با رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: فرمایشات رهبر شهید مبنای تدوین سند تحول و تعالی قوه قضائیه قرار گرفت و این سند به صورت عملیاتی دنبال شد.

وی نخستین محور این سند را تشکیل شورای راهبری سند تحول و تعالی قوه قضائیه عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا بیش از ۶۰ جلسه با حضور معاونان و رؤسای سازمان‌های تابعه قوه قضائیه برگزار و حاصل آن تصویب حدود ۴۵۰ مصوبه و تدوین ۲۸۷ راهکار عملیاتی برای اجرای سند تحول بود که در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حال اجرا است.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان توسعه فناوری و هوشمندسازی نظام قضایی را دومین محور این سند دانست و افزود: با توجه به حجم بالای پرونده‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود و در همین راستا سامانه دستیار هوشمند قضایی برای کمک به قضات و ارتقای کیفیت و استحکام آرای قضایی راه‌اندازی شد.

وی اضافه کرد: همچنین سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها با هدف توزیع عادلانه پرونده‌ها میان شعب، سامانه دادرسی الکترونیک برای کاهش مشکلات اعزام زندانیان و توسعه خدمات غیرحضوری و نیز حذف فرآیندهای کاغذی از دیگر اقدامات مهم قوه قضائیه در حوزه هوشمندسازی بوده است.

فرجی‌برحق با اشاره آمار ثبت‌نامی در سامانه ثنا، تصریح کرد: امروز بخش عمده ابلاغ‌های قضایی، اطلاع‌رسانی‌ها و خدمات قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

وی اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در کشور حدود ۷۵ روز است اما این شاخص در استان زنجان با تلاش همکاران قضایی به ۶۴ روز کاهش یافته که عملکردی بهتر از متوسط کشوری محسوب می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیت‌المال را از مهم‌ترین سیاست‌های قوه قضاییه برشمرد و ابراز کرد: در پنج سال گذشته اقدامات گسترده‌ای در زمینه استرداد اموال عمومی، جلوگیری از تضییع حقوق دولت، مقابله با فرار مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و حفاظت از اراضی ملی انجام شده است.

فرجی‌برحق با اشاره به برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از تولید و اقتصاد، تصریح کرد: پیشگیری همواره یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده و در کنار آن تلاش شده است از سرمایه‌گذاری مشروع و تولید نیز حمایت شود.

وی با اشاره به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات سال گذشته و همچنین جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: در جریان اغتشاشات حدود هزار پرونده در دادگستری‌کل استان تشکیل شد که بخش عمده آن‌ها رسیدگی و تعیین تکلیف شده و تنها تعداد محدودی از پرونده‌ها در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارند.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان همچنین از تشکیل حدود ۹۰ پرونده مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس دستورات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پرونده‌های مربوط به افرادی که احتمال همکاری با رژیم صهیونیستی داشته‌اند، با دقت در حال رسیدگی است و در برخی پرونده‌ها احکام لازم از جمله ضبط اموال به نفع دولت صادر شده و سایر پرونده‌ها نیز در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.

فرجی برحق گفت: توسعه فناوری و هوشمندسازی نظام قضایی، مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد، صیانت از بیت‌المال، پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از تولید و اقتصاد، از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی است که در سال‌های اخیر با جدیت دنبال شده و آثار آن در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، ارتقای کیفیت آرای قضایی نمایان شده است.