دادستان کرمانشاه: اجرای سند تحول قضایی شتاب گرفته است

به گزارش خربنگار مهر، حمیدرضا کریمی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، اظهار کرد: این سند به عنوان برنامه راهبردی دستگاه قضایی، وظایف مشخصی را برای بخشهای مختلف تعیین کرده و عملکرد واحدهای قضایی سراسر کشور بر اساس شاخصهای آن مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه دادگستری استان کرمانشاه طی چهار سال گذشته در اجرای این سند عملکرد موفقی داشته است، افزود: با برنامهریزی انجام شده و حمایتهای رئیس کل دادگستری استان، کرمانشاه همواره در میان استانهای برتر کشور قرار گرفته و موفق به کسب رتبههای تکرقمی در ارزیابیهای قوه قضائیه شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات را از مهمترین اهداف سند تحول برشمرد و گفت: تاکنون بخش قابل توجهی از برنامههای پیشبینی شده در این سند اجرایی شده و حدود ۶۰ درصد اهداف آن در سطح کشور محقق شده است.
کریمی با اشاره به توسعه سامانههای هوشمند در دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: سامانه «سما» با هدف ثبت اطلاعات افراد دارای سوابق مؤثر از جمله شاکیان، شهود، ضامنان و مجرمان حرفهای راهاندازی شده و سال گذشته ۲۶ هزار مورد اطلاعات در این سامانه ثبت شده است.
وی همچنین از نقش سامانه «سهام» در تسریع اجرای احکام خبر داد و افزود: استعلام اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی، املاک، خودروها و سایر داراییها از طریق این سامانه انجام میشود و طی سال گذشته بیش از ۵۹ هزار و ۸۰۰ استعلام مالی از این طریق در استان به ثبت رسیده است.
دادستان کرمانشاه با بیان اینکه تمامی مزایدههای قضایی استان به صورت الکترونیکی برگزار میشود، تصریح کرد: سال گذشته ۲ هزار و ۴۶۷ مزایده به شکل برخط برگزار شد که علاوه بر افزایش شفافیت، بسیاری از مشکلات شیوههای سنتی را برطرف کرده است. همچنین بیش از ۹۸ درصد ابلاغهای قضایی نیز به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته از ۸۵۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی جلوگیری شد و همچنین در ۹۳ پرونده، بیش از ۱۲۳ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.
کریمی حفاظت از منابع آبی را از دیگر اولویتهای دادستانی استان عنوان کرد و افزود: با پیگیریهای انجام شده، یک هزار و ۳۸۵ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و برای ۶۲۳ حلقه چاه مجاز نیز کنتور هوشمند نصب شد که نتیجه آن صرفهجویی حدود ۴۵ میلیون مترمکعب آب و کمک به احیای منابع آبی از جمله تالاب هشیلان بوده است.
وی از موفقیت کرمانشاه در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز نیز خبر داد و گفت: استان در این حوزه رتبه نخست کشور را کسب کرده و در قالب ۲۴ عملیات، یک هزار و ۴۳۹ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شده و برای حدود ۷۵ متهم نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در شرایط خاص کشور، اظهار کرد: در جریان حوادث و شرایط ویژه ماههای اخیر، خدمات دادگستری بدون وقفه ادامه داشت و علاوه بر رسیدگی به حدود پنج هزار پرونده ماهانه در دادسرای مرکز استان، نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی نیز به صورت مستمر انجام شد.
وی در پایان از رسیدگی به چند پرونده مهم اقتصادی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: پروندههای مرتبط با احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی است و در صورت اثبات تخلف، مطابق قانون با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده انجام خواهد شد.
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