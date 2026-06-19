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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

ابوعبیده:

دستان مجاهدان حزب الله را می‌فشاریم/ دشمن چیزی جز شکست عایدش نشده است

دستان مجاهدان حزب الله را می‌فشاریم/ دشمن چیزی جز شکست عایدش نشده است

سخنگوی گردان‌های قسام در پیامی ضمن قدردانی از حزب الله به خاطر وارد کردن خسارات سنگین به دشمن صهیونیستی تأکید کرد که این دشمن تا کنون چیزی جز شکست عایدش نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ ابوعبیده، سخنگوی نظامی گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس در پیامی اعلام کرد: دست‌های توانمند مجاهدان حزب‌الله را که به دشمن صهیونیستی خسارات سنگینی وارد کرده و همچنان وارد می‌کنند، به گرمی می فشاریم.

ابوعبیده در ادامه پیام خود افزود: عملیات های حزب الله در چارچوب مقابله قهرمانانه با تجاوز علیه لبنان، ملت و حاکمیت آن صورت می‌گیرد؛ حقی که طبق تمام قوانین و شریعت‌ها، مشروع و واجب است.

وی تأکید کرد: دشمن با ادامه جنایات و اشغالگری خود، تلاش می‌کند تا شکست‌هایش در میدان‌های مختلف را جبران کند.

سخنگوی گردان های قسام خطرنشان کرد: دشمن به‌شدت در پی آن است تا میان جبهه‌های مقاومت تفرقه ایجاد کند، اما بیهوده تلاش می‌کند؛ چرا که بیش از دو سال و نیم است که جز ناامیدی و شکست، چیزی عایدش نشده است.

کد مطلب 6865011

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