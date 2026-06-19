به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ ابوعبیده، سخنگوی نظامی گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس در پیامی اعلام کرد: دست‌های توانمند مجاهدان حزب‌الله را که به دشمن صهیونیستی خسارات سنگینی وارد کرده و همچنان وارد می‌کنند، به گرمی می فشاریم.

ابوعبیده در ادامه پیام خود افزود: عملیات های حزب الله در چارچوب مقابله قهرمانانه با تجاوز علیه لبنان، ملت و حاکمیت آن صورت می‌گیرد؛ حقی که طبق تمام قوانین و شریعت‌ها، مشروع و واجب است.

وی تأکید کرد: دشمن با ادامه جنایات و اشغالگری خود، تلاش می‌کند تا شکست‌هایش در میدان‌های مختلف را جبران کند.

سخنگوی گردان های قسام خطرنشان کرد: دشمن به‌شدت در پی آن است تا میان جبهه‌های مقاومت تفرقه ایجاد کند، اما بیهوده تلاش می‌کند؛ چرا که بیش از دو سال و نیم است که جز ناامیدی و شکست، چیزی عایدش نشده است.